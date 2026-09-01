أكد رئيس الجمهورية الإيرانية مسعود بزشكيان أن الأمن المستدام لا يتحقق في المواجهة، بل عبر الثقة المتبادلة واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والتعاون بين الحكومات.

وفي كلمة له، خلال القمة السادسة والعشرين لمنظمة شنغهاي للتعاون، والمنعقدة في قرغيزستان اليوم الثلاثاء الأول من أيلول/سبتمبر 2026، استعرض بزشكيان أهم التحديات الأمنية والاقتصادية في المنطقة، مشددًا على ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لترسيخ الاستقرار ورسم مستقبل مشترك.

وأشار إلى تجربة أكثر من عقدين من نشاط المنظمة، مؤكدًا أن: "بناء الثقة، واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والتعاون بين الحكومات، كلها متطلبات لتحقيق الأمن المستدام". وتابع بأن تهديدات، مثل الإرهاب والتطرف العنيف وتهريب المخدرات والجرائم المنظمة العابرة للحدود والجرائم السيبرانية وتصاعد التنافس الجيوسياسي والسياسات الأحادية واستخدام القوة العسكرية، كلها عوامل تثير القلق بالنسبة إلى دول المنطقة والاقتصادات الناشئة.

كما أشار إلى التطورات الأخيرة، في غرب آسيا والهجمات الأميركية و"الإسرائيلية" على إيران، وأكد أن هذه الاعتداءات هي "عدوان على المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي"، مستعرضًا مسار الحرب وتطوراتها، ومؤكدًا موقف إيران بشأن الالتزامات الواردة في مذكرة إسلام آباد.

كما شدّد بزشكيان، في جزء آخر من كلمته، على أن الأمن والتنمية مفهومان مترابطان ولا يمكن فصلهما، ودعا منظمة شنغهاي للتعاون إلى الاهتمام المتزامن بالجوانب الأمنية والاقتصادية. وعدّ تطوير التجارة داخل المنظمة وتسهيل الأنشطة الجمركية، وتطوير ممرات النقل وربط الموانئ والمراكز اللوجستية وزيادة القدرات العابرة للحدود وتعزيز مرونة سلاسل التوريد، من بين المحاور المهمة للتعاون الاقتصادي بين الأعضاء.

كما اقترح بزشكيان 3 مبادرات، في التعاون الاقتصادي، تشمل: تعميق التعاون المالي والمصرفي وتأسيس بنك منظمة شنغهاي للتعاون وإنشاء اتحاد للتأمين على الصادرات والاستثمار وتشكيل اتحاد للطاقة التابع للمنظمة، واقترح في المجال الأمني إنشاء مركز استراتيجي للدراسات الأمنية لتحديد التهديدات الناشئة وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

كذلك أكد الرئيس الإيراني في كلمته أهمية الحوار وإنشاء آليات تعاون فعالة، معلنًا استعداد إيران للمشاركة البناءة والفاعلة في العمليات المتعلقة بتطوير المنظمة ودعم المبادرات الجديدة لتعزيز تماسكها وكفاءتها وتقاربها.

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