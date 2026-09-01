أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والإيراني مسعود بزشكيان سيعقدان اجتماعًا ثنائيًا، اليوم الثلاثاء الأول من أيلول/سبتمبر 2026، على هامش القمة السادسة والعشرين لمنظمة شنغهاي للتعاون، والمنعقدة في بيشكيك، ويناقشان تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة.

أوضح بيسكوف، في مقابلة مع القناة التلفزيونية المشتركة بين قيرغيزستان وروسيا "نوماد تي في"، أنه: "من الصعب حاليًا تحديد نوع الوساطة التي قد تقوم بها روسيا في الملف الإيراني". وأشار إلى أن الرئيسين بوتين وبزشكيان سيبحثان الوضع القائم في منطقة الخليج، وقال: "ومما لا شك فيه سيعلم الرئيسان بزشكيان وبوتين بآخر التطورات الجارية".

كما أشار المتحدث باسم الكرملين إلى أن رئيسي البلدين سيبحثان أيضًا العلاقات الثنائية بين روسيا وإيران، وقال: "لا نزال ملتزمين بالأهداف والمهام المتعلقة بتطوير شراكتنا مع الجمهورية الإسلامية، في مجالات متنوعة جدًا، لذلك سيكون هناك حوار شامل ومثمر جدًا بين الجانبين في هذا الصدد".

منظمة شنغهاي للتعاون ستواصل توسعها

كما أعلن دميتري بيسكوف، في هذه المقابلة، أن منظمة شنغهاي للتعاون ستواصل توسعها، لأنها تضم مجموعة من الدول التي تتشارك في أيديولوجية موحدة. وأوضح أن: "المنظمة تضم دولًا تتشارك في أيديولوجية موحدة، تتعلق بكيفية تشكيل العلاقات في إطار متعدد الأطراف وثنائي، على أساس الحقوق وليس القواعد التي يمليها أحد، وقائمة على التفاهم المتبادل والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة".

وشدد على أن: "التفاعل داخل منظمة شنغهاي للتعاون يقوم على الاحترام المتبادل، وليس على قواعد 'رئيس واحد ومرؤوسين تابعين له'، وهذا الأمر جذاب بلا شك للدول المنضمة إلى المنظمة، كذلك للدول التي تبدي اهتمامًا كبيرًا بها."

تأكيد الكرملين ضرورة مراعاة الحقائق الميدانية في أوكرانيا

كما أكد أن أي بحث لسبل تسوية النزاع الأوكراني يجب أن يستند فقط إلى الحقائق، والتي تشكلت في الوقت الحالي مباشرة على خطوط المواجهة. وقال بيسكوف: "اعتمدوا على أن مبادئ سياستنا الخارجية، وخاصة السياسة إزاء أوكرانيا، يحددها الرئيس فلاديمير بوتين. تذكروا من يرأس فريقنا التفاوضي ومن هم أعضاؤه، يجب أن تستندوا إلى هذه الحقائق، والأهم من ذلك، إلى الحقائق التي تشكلت على الجبهات".

كما وصف دميتري بيسكوف مجددًا التقارير الأخيرة لوسائل الإعلام الغربية التي زعمت أن جون راتكليف مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية، طرح خلال زيارته إلى موسكو اقتراحًا لعقد قمة ثلاثية تضم بوتين وترامب وزيلينسكي، واصفًا إياها بأنها "أخبار زائفة محضة".

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