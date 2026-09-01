أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة: "أننا على الرغم من تآمر السلطة اللبنانية على شعبها وأهلها وعلى جزء من لبنان يمثل قلبه وهو الجنوب، ورغم كل هذا المسار، كونوا على ثقة ان هذا الإطار ذهب إلى حيث لا رجعة، وسقط قبل أن يولد".

في كلمة له، في الحفل التأبيني الذي اقبم في حسينية الإمام علي (ع) في الهرمل، إحياء لمرور ثلاثة أيام على ارتقاء الشهيد السعيد مفقود الأثر عبد الله حسين الحسيني، بحضور علماء دين وعوائل الشهداء وفعاليات وحشد من الأهالي؛ أضاف حمادة: "محاولة البعض، سواء في الخارج، أو في الداخل اللبناني، إنعاش "اتفاق الإطار" بشد العصب والتجرؤ على بيئة المقاومة، هو هباء منثور، لا قيمة ولا مصداق له، ولا تحقيق على مستوى الواقع، وتلك الأصوات تعلو، لأنها لم تستطع أن تنجز الأهداف، وهي الملحقة بالمشروع الصهيو -أميركي الذي سقط".

ورأى حمادة أن: "ما يقترفه العدو على مستوى قرانا في الجنوب، وما يجري من تجريف أو إبادة للحجر وللشجر، واستئصال للذاكرة، لا يعدو أن يكون مرحلة تمر وإننا ثابتون، والحياة في جنوبنا العزيز تتمثل في علاقة الجنوبيين بأرضهم". وقال: "كونوا على ثقة بأننا قاب قوسين أو أدنى من أن نكون أسياد أرضنا ووطننا، وسنكون دائمًا في خط المواجهة لإسقاط هذا المشروع بشكل نهائي".

ورأى أن: "هذه المرحلة، على دقتها وحساسيتها رسمت عالمًا جديدًا، قوامه أن أهل الحق والأرض هم المنتصرون، وهم الذين يكتبون الجملة الأخيرة في النص، ونحن على موعد مع النصر سواء على مستوى الوعد الإلهي، أو على مستوى الحسابات".

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