ذكر موقع "والا" أمس أن وزير حرب العدو اسرائيل كاتس وافق أمس على توصية رئيس هيئة الأركان الفريق إيال زمير بتعيين اللواء دادو بار كليفا قائدًا لقيادة المنطقة الوسطى.

بحسب المحلل العسكري في الموقع أمير بوحبوط، أعلن رئيس هيئة الأركان مؤخرًا أنه لن يعيّن في مناصب رئيسية في قمة المؤسسة حتى بداية عام 2027، بسبب الانتخابات المقبلة. وقد اتُّخذ القرار خلافًا لموقف وزير الحرب، الذي فضّل تعيين بار كليفا قائدًا لقيادة المنطقة الوسطى بالفعل الآن. والدليل على ذلك أنه عيّن الأسبوع الماضي العميد في الاحتياط إيلان ملكا قائمًا بأعمال رئيس الإدارة المدنية، ولم يعيّن ضابطًا دائمًا لهذا المنصب الحساس.

وعلم "والا" أن ضغطًا مورِس من داخل الجيش "الإسرائيلي" للدفع نحو إجراء نقاش بشأن تعيينات عشرات الضباط برتبة عقيد، من أجل منع حدوث "اختناق" في قمة المؤسسة، وإتاحة المجال أمام الضباط للتخطيط لمستقبل أسرهم فيما يتعلق بالسكن، والمؤسسات التعليمية. وفي الواقع، أدرك زمير أنه لن يحصل على موافقة كاتس على عشرات التعيينات بسبب قراره، ولذلك اختار، خلافًا لموقفه السابق، الإعلان عن اللواء بار كليفا قائدًا لقيادة المنطقة الوسطى، وبذلك دفع نحو المصادقة على خمسين تعيينًا برتبة عقيد.

والآن، بعد اختيار بار كليفا قائدًا مقبلًا لقيادة المنطقة الوسطى، سيتعين على رئيس هيئة الأركان ووزير الحرب اختيار رئيس شعبة القوى البشرية المقبل في أقرب وقت، ليحل محله، فيما تزعم قيادة الجيش أن لدى مكتب رئيس هيئة الأركان مرشحًا بارزًا للمنصب، لكن المسألة لم تُبحث بعد بعمق مع كاتس، على ما جاء في موقع "والا" الذي أكد أن تصريحات رئيس هيئة الأركان بشأن تعليق تعيينات كبار الضباط تتحوّل بهذه الطريقة إلى أمر عديم الأهمية.

عاصفة المقابلة

وذكّر بوحبوط بأنه في بداية الشهر، أثيرت عاصفة واسعة في الكيان عقب مقابلة لوزير الحرب إسرائيل كاتس على القناة 14، تطرق فيها إلى النية لتعيين اللواء بار كليفا في المنصب بدلًا من اللواء آفي بلوت.

وقال مكتب وزير الحرب بعد ذلك: "في نهاية شهر نيسان/أبريل، أوصى زمير بالفعل كاتس بتعيين رئيس شعبة القوى البشرية، اللواء دادو بار كليفا، قائدًا لقيادة المنطقة الوسطى – بل وطلب منه إجراء مقابلة معه للمنصب".

وأضاف المكتب أنه في أعقاب ذلك أجرى وزير الحرب مقابلة شخصية خلال شهر حزيران/يونيو مع بار كليفا، وخلال لقائهما تكوّن لدى كاتس انطباع بأنه المرشح الأنسب لقيادة المنطقة الوسطى. وبناءً على ذلك، قرر إسرائيل كاتس الآن الإعلان عن قبول توصية رئيس هيئة الأركان، وعن التعيين المتوقع في جولة التعيينات المقبلة.

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