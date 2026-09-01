توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدًا، قليل الغيوم الى غائم جزئيًا، مع ضباب على المرتفعات وارتفاع في درجات الحرارة خصوصًا في الداخل وفوق الجبال.

الحال العامة

طقس صيفي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية خصوصًا في المناطق الداخلية حتى نهاية اليوم الثلاثاء، حيث تعود درجات الحرارة للارتفاع فتتخطى معدلاتها يوم الأربعاء.

معدل درجات الحرارة لشهر أيلول: طرابلس بين 22 و 32 م°، بيروت 24 و32، زحلة بين 16 و 32 م°.

الطقس المتوقع

- الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيًا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل، بينما تبقى دون تعديل في المناطق الساحلية.

- الأربعاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيًا، مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة خصوصًا في الداخل وفوق الجبال.

- الخميس: قليل الغيوم إلى غائم جزئيًا مع ضباب كثيف خصوصًا على المرتفعات الشمالية واستقرار بدرجات الحرارة.

- الجمعة: غائم جزئيًا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة.

- الحرارة على الساحل من 23 الى 33 درجة، فوق الجبال من 18 الى 29 درجة، في الداخل من 19 الى 35 درجة.

- الرياح السطحية: غربية الى شمالية غربية، تتراوح سرعتها بين 15 و 30 كم/س.

- الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانًا على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 80٪

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 29 درجة.

- الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.



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