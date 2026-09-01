أعلن قائد مقر خاتم الانبياء (ص) للدفاع الجوي، العميد علي رضا إلهامي، أن أنظمة دفاع جوي جديدة محلية الصنع بالكامل، ولا يوجد لها أي نموذج أجنبي معروف، يجري تطويرها وستدخل مرحلة الإنتاج.

وصرح العميد علي رضا إلهامي، اليوم الثلاثاء الأول من أيلول/سبتمبر 2026، بأن هذه التصاميم تتحول تدريجيًا إلى منتجات تشغيلية، وأنه "لا يوجد نموذج أجنبي معروف لها".

وكانت قوات الدفاع الجوي الإيرانية قد استخدمت سابقًا بعض أنظمتها المحلية في حرب الأربعين يومًا، وهي أنظمة لعبت دورًا في إسقاط أكثر من 200 طائرة معادية.

من مزايا الأنظمة المحلية محدودية معرفة العدو بمواصفاتها وقدراتها وأساليب تشغيلها. وقد صعّبت هذه الميزة على الطرف الآخر مواجهة الدفاعات الإيرانية خلال حرب الأربعين يومًا؛ إذ لم يكن العدو في بعض الأحيان يعرف النظام الذي يستهدفه، ولم يكن لديه فهم دقيق لكيفية مواجهته.

وحول عملية تطوير الأنظمة الجديدة، قال العميد ألهامي: "إن هذه التصاميم ستمر بمراحل اكتمالها ونضجها بعد دخولها الميدان وتقييم أدائها، وبعد المرور بالعمليات القانونية والتقنية والوصول إلى النضج اللازم، "ستدخل مرحلة الإنتاج والانتشار".



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