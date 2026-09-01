أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن المرحلة الراهنة تفرض تضافر الجهود الداخلية في مواجهة الاعتداءات والتحديات "الإسرائيلية"، مشددًا على أنه "لن يكون على قطيعة" مع رئيس الجمهورية جوزاف عون.

وقال الرئيس بري لصحيفة "النهار" إن الظروف التي يمر بها لبنان تستدعي جمع الجهود لمواجهة الاعتداءات "الإسرائيلية".

وأضاف الرئيس بري: "سبع جولات من المفاوضات مع "إسرائيل" من واشنطن إلى روما، وأبناء الجنوب يتعرضون لأعمال القتل والتنكيل وتدمير منازلهم وممتلكاتهم".

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