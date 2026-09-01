كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

اسبوع الوحدة الإسلامية

لبنان

بري: لا قطيعة مع عون.. والمرحلة تستدعي تضافر الجهود لمواجهة الاعتداءات
لبنان

بري: لا قطيعة مع عون.. والمرحلة تستدعي تضافر الجهود لمواجهة الاعتداءات "الإسرائيلية"

2026-09-01 19:17
121

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن المرحلة الراهنة تفرض تضافر الجهود الداخلية في مواجهة الاعتداءات والتحديات "الإسرائيلية"، مشددًا على أنه "لن يكون على قطيعة" مع رئيس الجمهورية جوزاف عون.

وقال الرئيس بري لصحيفة "النهار" إن الظروف التي يمر بها لبنان تستدعي جمع الجهود لمواجهة الاعتداءات "الإسرائيلية".

وأضاف الرئيس بري: "سبع جولات من المفاوضات مع "إسرائيل" من واشنطن إلى روما، وأبناء الجنوب يتعرضون لأعمال القتل والتنكيل وتدمير منازلهم وممتلكاتهم".

الكلمات المفتاحية
نبيه بري الاعتداءات الصهيونية على لبنان جوزاف عون المفاوضات المباشرة اتفاق العار
إقرأ المزيد
المزيد
بري: لا قطيعة مع عون.. والمرحلة تستدعي تضافر الجهود لمواجهة الاعتداءات
بري: لا قطيعة مع عون.. والمرحلة تستدعي تضافر الجهود لمواجهة الاعتداءات "الإسرائيلية"
لبنان منذ ساعة
"أمتي لبيتها".. ذاكرة شهداء كشافة المهدي أمانة تُنقل إلى الأجيال
لبنان منذ ساعة
المجلس المذهبي للدروز: نتمسك بالهوية العربية والإسلامية ونؤكد مرجعية اتفاقية الهدنة
المجلس المذهبي للدروز: نتمسك بالهوية العربية والإسلامية ونؤكد مرجعية اتفاقية الهدنة
لبنان منذ 3 ساعات
ندوة فكرية في جران البترونية بمناسبة المولد النبوي الشريف
ندوة فكرية في جران البترونية بمناسبة المولد النبوي الشريف
لبنان منذ 6 ساعات
مقالات مرتبطة
بري: لا قطيعة مع عون.. والمرحلة تستدعي تضافر الجهود لمواجهة الاعتداءات
بري: لا قطيعة مع عون.. والمرحلة تستدعي تضافر الجهود لمواجهة الاعتداءات "الإسرائيلية"
لبنان منذ ساعة
بري في ذكرى تغييب الإمام الصدر: لن نقبل أن يكون الجنوب منطقة عازلة أو حزامًا أمنيًا
بري في ذكرى تغييب الإمام الصدر: لن نقبل أن يكون الجنوب منطقة عازلة أو حزامًا أمنيًا
لبنان منذ يوم
انتقادات واسعة لتجاهل عون روحية مواقف الإمام الصدر
انتقادات واسعة لتجاهل عون روحية مواقف الإمام الصدر
لبنان منذ يوم
العدو يُصعّد اعتداءاته في جنوب لبنان.. قصف مدفعي وفوسفوري وتفجيرات وتمشيط
العدو يُصعّد اعتداءاته في جنوب لبنان.. قصف مدفعي وفوسفوري وتفجيرات وتمشيط
لبنان منذ يوم
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة