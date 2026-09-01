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إيران

عدوان أميركي على جنوب إيران.. والقوات المسلحة تتوعد بالرد
إيران

عدوان أميركي على جنوب إيران.. والقوات المسلحة تتوعد بالرد

2026-09-01 22:20
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أفاد التلفزيون الإيراني، اليوم الثلاثاء، عن سماع دوي انفجارات شرقي بندر عباس، فيما سمع دوي  انفجارات في محيط قرية مَسَن بجزيرة قشم. 

كذلك، سمع دوي انفجارات في ميناء جاسك، ومدينة ميناب بمحافظة هرمزكان جنوب إيران، بحسب التلفزيون الإيراني.

ونقلت وكالة "تسنيم" سماع دوي ستة انفجارات في ميناءي تشابهار وكنارك في محافظة سيستان وبلوشستان، شرق هرمزكان، وثمانية انفجارات في قشم. 

كما أشارت وكالة تسنيم إلى استهداف ميناء "لنغة" في محافظة هرمزغان، فيما تحجث مجلس محافظة هرمزغان عن عدوان أميركي على منطقة سكنية في المحافظة. 

وبالتزامن، أسقطت مسيرة من طراز "MQ9" في مدينة خُمين بمحافظة مركزي جنوبي غربي طهران. 

وأعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية ومقر خاتم الأنبياء (ص) المركزي أن القوات المسلحة الإيرانية سترد على الغارات الجوية الأميركية التي استهدفت نقاطًا في محافظتي سيستان وبلوشستان وهرمزغان.

وقالت الهيئة، في بيان، إن القوات المسلحة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية "ستوجّه ضربات ساحقة ومدمّرة إلى العدو الأميركي الجبان والشرير"، ردًا على العدوان الجوي الأميركي.

وأضافت أن الجيش الأميركي "كلما أصر على مواصلة أعماله الشريرة في المنطقة، فعليه أن يتحمل خسائر أكبر وأثقل".

وأكدت هيئة الأركان الإيرانية أن طهران أعلنت مرارًا موقفها الرافض للتنازل عن حقوق الشعب الإيراني، مشددة على أنها "لن تتنازل تحت أي ظرف من الظروف" عن هذه الحقوق، وأنها ستفرض "تكاليف باهظة على العدو الأميركي".

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية الجمهورية الاسلامية في إيران العدوان على إيران
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