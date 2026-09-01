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إيران

حرس الثورة الإسلامية: إسقاط مسيّرة أميركية والرد على الغارات سيجعل المعتدين يندمون
إيران

حرس الثورة الإسلامية: إسقاط مسيّرة أميركية والرد على الغارات سيجعل المعتدين يندمون

2026-09-01 22:33
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أعلنت العلاقات العامة في حرس الثورة الإسلامية الإيراني أن القوات الأميركية نفذت، قبل ساعات، هجمات عشوائية على نقاط عدة على سواحل جنوب إيران، بينها مواقع مدنية، مؤكدة أن الحرس بدأ الرد على هذه الهجمات.

وفي بيان صادر عن العلاقات العامة لحرس الثورة، وجّهت رسالة إلى الشعب الإيراني، قالت فيها إن استمرار حضوركم في الساحة قد أتعب العدو الأميركي وأصابه باليأس، معتبرة أن مقاومة وقدرات المقاتلين الإيرانيين في مضيق هرمز أربكت، قادة البيت الأبيض.

وأضاف البيان أن الهجمات الأميركية جعلت قفل مضيق هرمز أكثر إحكامًا، كما عززت عزم المقاتلين على مواجهة القوات الأجنبية المتدخلة في المضيق.

وأشار إلى أن مقاتلي حرس الثورة الإسلامية "بدأوا الرد الذي سيجعل المعتدين يندمون"، معلنًا أنه في أولى خطوات الرد، تمكّنت منظومة الدفاع الجوي والفضائي من إسقاط طائرة مسيّرة أميركية متطورة من طراز "إم كيو-9" (MQ-9).

وختمت العلاقات العامة لحرس الثورة بيانها بالتأكيد أن الشعب الإيراني سيُطلع لاحقًا على نتائج العمليات التي ينفذها المقاتلون.

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية حرس الثورة الاسلامية العدوان على إيران
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