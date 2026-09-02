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اسبوع الوحدة الإسلامية

إيران

إيران

حرس الثورة يستهدف قاعدة أميركية في الأردن بصواريخ باليستية ردًا على هجوم سيريك

2026-09-02 00:15
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أعلنت العلاقات العامة في حرس الثورة الإسلامية الإيراني أنَّ القوة الجوفضائية التابعة للحرس شنّت هجومًا مكثفًا بالصواريخ الباليستية على ثكنة لمشاة البحرية الأميركية في الأردن، ردًا على الهجوم الأميركي على منزل سكني في منطقة سيريك جنوب شرقي إيران.

وقال حرس الثورة إن الهجوم الصاروخي جاء في الموجة الثانية من عملية "معاقبة المعتدي"، وتحت الرمز "يا رسول الله (ص)"، واستهدف، ثكنة مشاة البحرية الأميركية المعروفة باسم "معسكر تيتين"، والواقعة على سواحل خليج العقبة.

وأضاف البيان أن الهجوم أدى إلى مقتل عدد كبير من القوات الأميركية وتدمير عدد من المنشآت المهمة، إضافة إلى مروحيات هجومية، مؤكدًا أن "العملية الانتقامية لقوات الإسلام" لا تزال مستمرة.

ووفق العلاقات العامة لحرس الثورة، فإن الجيش الأميركي شنّ هجومًا وحشيًا على منزل سكني في سيريك، كان يُقام فيه عقد قران لشابين، ما أدى إلى سقوط نحو 50 شخصًا بين قتيل وجريح، ما أعاد إلى الأذهان "وحشية مدرسة ميناب وملعب لامِرد".

وأشار حرس الثورة الولايات المتحدة إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص، بينهم طفل، معتبرًا أن ذلك يكشف "عمق حقده وعدائه للشعب الإيراني".

وختمت العلاقات العامة لحرس الثورة بالتأكيد أن الرد الإيراني على الهجمات الأميركية متواصل.

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية الأردن حرس الثورة الاسلامية العدوان على إيران
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