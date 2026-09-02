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كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

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اسبوع الوحدة الإسلامية

إيران

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة

2026-09-02 06:20
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06:30 |
مقر خاتم الأنبياء (ص) المركزي: وعلى أي دولة تتعاون مع الجيش الأميركي المعتدي أن تتحمل العواقب الخطيرة لذلك
06:29 |
مقر خاتم الأنبياء (ص) المركزي: نحذر من أن استمرار شرور الأميركيين في المنطقة سيواجَه بردود أثقل وأوسع وأكثر تدميرًا
06:28 |
مقر خاتم الأنبياء (ص) المركزي: عملياتنا الهجومية الرادعة والملقنة للدروس ضد الأميركيين ستستمر حتى يندموا على جرائمهم
06:27 |
مقر خاتم الأنبياء (ص) المركزي: ردًا على هذه الشرور والإعتداءات الإرهابية شنت القوات المسلحة الإيرانية هجومًا صاروخيًا وبالمسيرات دكت فيه قواعد أميركا المجرمة في المنطقة
06:26 |
مقر خاتم الأنبياء (ص) المركزي: الجيش الأميركي الإرهابي قاتل الأطفال شن عدوانًا جويًا وقصفًا وحشيًا على بعض النقاط العسكرية وغير العسكرية في المناطق الجنوبية لإيران
06:25 |
حرس الثورة: لا تسمحوا بأن تكون أرضكم منطلقًا لارتكاب مثل هذه الجرائم المروعة
06:25 |
حرس الثورة: يجب تطهير هذه الأرض الطاهرة من دنس الوجود المشؤوم للأشرار الأميركيين وبهذه الجرائم الواضحة تمت الحجة على الجميع
06:24 |
حرس الثورة: حان وقت إنهاء هيمنة النظام الأميركي البغيض والوحشي فأرض أبناء فاتحي بيت المقدس ليست مقرًا لتمركز الكافرين وإشعال نيران حروبهم
06:23 |
حرس الثورة: أضرم مقاتلو القوة البرية الغيارى النيران في خزانات الوقود بتلك القاعدة وأهلكوا عدداً من المعتدين
06:22 |
حرس الثورة الإسلامية: تدمير مركز صيانة ومستودعات معدات فنية ومنظومة توجيه منطاد تجسس أمريكي في القاعدة الأمريكية في أربيل بالعراق
الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران الرد الإيراني على العدوان الصهيوني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
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