إيران
إيران
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
06:30 |مقر خاتم الأنبياء (ص) المركزي: وعلى أي دولة تتعاون مع الجيش الأميركي المعتدي أن تتحمل العواقب الخطيرة لذلك
06:29 |مقر خاتم الأنبياء (ص) المركزي: نحذر من أن استمرار شرور الأميركيين في المنطقة سيواجَه بردود أثقل وأوسع وأكثر تدميرًا
06:28 |مقر خاتم الأنبياء (ص) المركزي: عملياتنا الهجومية الرادعة والملقنة للدروس ضد الأميركيين ستستمر حتى يندموا على جرائمهم
06:27 |مقر خاتم الأنبياء (ص) المركزي: ردًا على هذه الشرور والإعتداءات الإرهابية شنت القوات المسلحة الإيرانية هجومًا صاروخيًا وبالمسيرات دكت فيه قواعد أميركا المجرمة في المنطقة
06:26 |مقر خاتم الأنبياء (ص) المركزي: الجيش الأميركي الإرهابي قاتل الأطفال شن عدوانًا جويًا وقصفًا وحشيًا على بعض النقاط العسكرية وغير العسكرية في المناطق الجنوبية لإيران
06:25 |حرس الثورة: يجب تطهير هذه الأرض الطاهرة من دنس الوجود المشؤوم للأشرار الأميركيين وبهذه الجرائم الواضحة تمت الحجة على الجميع
06:24 |حرس الثورة: حان وقت إنهاء هيمنة النظام الأميركي البغيض والوحشي فأرض أبناء فاتحي بيت المقدس ليست مقرًا لتمركز الكافرين وإشعال نيران حروبهم
06:23 |حرس الثورة: أضرم مقاتلو القوة البرية الغيارى النيران في خزانات الوقود بتلك القاعدة وأهلكوا عدداً من المعتدين
06:22 |حرس الثورة الإسلامية: تدمير مركز صيانة ومستودعات معدات فنية ومنظومة توجيه منطاد تجسس أمريكي في القاعدة الأمريكية في أربيل بالعراق