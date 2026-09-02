أعلن نائب محافظ هرمزغان للشؤون السياسية والأمنية والاجتماعية أحمد نفيسي، ارتفاع حصيلة العدوان الأميركي الذي استهدف الليلة الماضية حفل زفاف في مدينة سيريك الإيرانية إلى خمسة شهداء، إضافة إلى عشرات الجرحى.

وأكدت السلطات الإيرانية أن العدوان الأميركي الجديد الذي استهدف حفل الزفاف في سيريك أسفر عن وقوع نحو 70 شخصًا بين شهيد وجريح، مشيرة إلى أن معظم الضحايا هم من النساء والأطفال.

وقال أحمد نفيسي في تصريح اليوم الأربعاء 02 أيلول/سبتمبر 2026 إن طفلًا بين الشهداء الخمسة الذين ارتقوا جراء العدوان الأميركي على حفل الزفاف الذي كان يقام في كوهستك التابعة لمدينة سيريك.

وأدان نائب محافظ هرمزغان للشؤون السياسية والأمنية والاجتماعية هذا الهجوم، معلنًا أن مزيدًا من التفاصيل حول العدوان الأميركي وأوضاع الجرحى سيتم الإعلان عنها بعد استكمال التحقيقات والتقييمات اللازمة.

وأعلن قائم مقام قضاء سيريك، أن عدد الجرحى جراء العدوان الأميركي على حفل الزفاف وصل إلى 63 مصابًا بينهم 50 إصابة من النساء والأطفال، تم نقلهم جميعًا إلى مستشفى مدينة ميناب لتلقي العلاج.



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