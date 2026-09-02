أكد مقر خاتم الأنبياء (ص) المركزي في إيران، أن عمليات القوات المسلحة الإيرانية ردًا على العدوان الأميركي الذي استهدف الليلة الماضية حفل زفاف في مدينة سيريك وأدى إلى وقوع عدد كبير من الشهداء والجرحى المدنيين ستستمر حتى تلقين العدو الأميركي درسًا قاسيًا، وجعله يندم على جرائمه، محذرًا من أن أي دولة تتعاون مع الجيش الأميركي المعتدي ستتحمل العواقب الخطيرة المترتبة على ذلك.

وقال المتحدث الرسمي باسم مقر خاتم الأنبياء (ص) المركزي العقيد إبراهيم ذو الفقاري في بيان اليوم الأربعاء 02 أيلول/سبتمبر 2026: "إن الجيش الأميركي الإرهابي قاتل الأطفال، وبعد سلسلة الإخفاقات التي مني بها في الحرب المفروضة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وعجزه أمام الشعب الإيراني ومقاومته، أقدم على شن غارات جوية وقصف وحشي استهدف عددًا من المواقع العسكرية والمدنية في المناطق الجنوبية من إيران، ما أسفر عن سقوط عدد من المدنيين الأبرياء بين شهيد وجريح".

وتابع: "وردًا على هذه الأعمال العدوانية والإرهابية، بادرت القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، على أيدي أبناء الشعب الشجعان في الجيش والحرس الثوري، إلى توجيه ضربات صاروخية وهجمات بالطائرات المسيّرة استهدفت القواعد الأميركية في المنطقة، حيث تعرضت هذه القواعد لقصف مكثف أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بالبنى التحتية والمنشآت والأسلحة والمعدات، كما أسفر عن مقتل وإصابة عدد كبير من القادة والجنود الأميركيين".

وأضاف المتحدث الرسمي باسم مقر خاتم الأنبياء (ص) المركزي: "إن هذه العمليات الهجومية ستستمر لتوجه درساً قاسياً للأمريكيين، حتى يندموا على جرائمهم".

وحذر المتحدث من أن استمرار الأعمال العدوانية الأميركية في المنطقة سيواجه بردود أشد وأوسع وأكثر تدميرًا، مؤكدًا أن أي دولة تتعاون مع الجيش الأميركي المعتدي عليها أن تتحمل العواقب الخطيرة المترتبة على ذلك.

وأعلنت السلطات الإيرانية أن العدوان الأميركي الذي استهدف حفل زفاف في مدينة سيريك أسفر عن ارتقاء 5 شهداء بينهم طفل، و63 جريحًا معظمهم من الأطفال والنساء.



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