جدّدت وزارة الخارجية والمغتربين اليمنية التأكيد على وقوف الجمهورية اليمنية إلى جانب الشعب الإيراني ونظامه الإسلامي في مواجهة الاعتداءات الأميركية الإجرامية.

وفي بيان لها، شدّدت الخارجية على أن العدوان الأميركي المستمر على الجمهورية الإسلامية في إيران لن يفتّ من عضدها، مشيرةً إلى أن الرد الإيراني على العدوان الأميركي حق مشروع كفلته الأعراف والمواثيق والقوانين كافة.

ولفتت إلى أن العدو الأميركي يدفع بالمنطقة نحو التوتر، ويتحمل هو ومن يقف معه مسؤولية التبعات المترتبة على ذلك.

وأكدت وزارة الخارجية اليمنية أن "على الأنظمة التي تحوّلت أراضيها إلى منصات أميركية للعدوان على إيران أن تدفع ثمن ارتهانها الكامل للأميركي".



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