كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

اسبوع الوحدة الإسلامية
المقال التالي هيئة الأركان العامة الإيرانية: قواتنا المسلحة ستوجه ضربات ساحقة ردًا على العدوان الأم

عربي ودولي

الخارجية اليمنية: العدو الأميركي يدفع المنطقة نحو الانفجار وموقفنا الداعم لإيران ثابت
عربي ودولي

الخارجية اليمنية: العدو الأميركي يدفع المنطقة نحو الانفجار وموقفنا الداعم لإيران ثابت

2026-09-02 08:28
58

جدّدت وزارة الخارجية والمغتربين اليمنية التأكيد على وقوف الجمهورية اليمنية إلى جانب الشعب الإيراني ونظامه الإسلامي في مواجهة الاعتداءات الأميركية الإجرامية.

وفي بيان لها، شدّدت الخارجية على أن العدوان الأميركي المستمر على الجمهورية الإسلامية في إيران لن يفتّ من عضدها، مشيرةً إلى أن الرد الإيراني على العدوان الأميركي حق مشروع كفلته الأعراف والمواثيق والقوانين كافة.

ولفتت إلى أن العدو الأميركي يدفع بالمنطقة نحو التوتر، ويتحمل هو ومن يقف معه مسؤولية التبعات المترتبة على ذلك.

وأكدت وزارة الخارجية اليمنية أن "على الأنظمة التي تحوّلت أراضيها إلى منصات أميركية للعدوان على إيران أن تدفع ثمن ارتهانها الكامل للأميركي".
 

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران اليمن الرد الإيراني على العدوان الصهيوني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران وزارة الخارجية اليمنية
إقرأ المزيد
المزيد
الخارجية اليمنية: العدو الأميركي يدفع المنطقة نحو الانفجار وموقفنا الداعم لإيران ثابت
الخارجية اليمنية: العدو الأميركي يدفع المنطقة نحو الانفجار وموقفنا الداعم لإيران ثابت
عربي ودولي منذ 54 دقيقة
الكرملين: ملتزمون بتطوير الشراكة مع إيران
الكرملين: ملتزمون بتطوير الشراكة مع إيران
عربي ودولي منذ 22 ساعة
الخلافات الأمريكية تُطيح بوزير الجيش
الخلافات الأمريكية تُطيح بوزير الجيش
عربي ودولي منذ 23 ساعة
العراق يرفض تمديد بقاء قوات من التحالف الدولي بعد 30 أيلول
العراق يرفض تمديد بقاء قوات من التحالف الدولي بعد 30 أيلول
عربي ودولي منذ يوم
مقالات مرتبطة
حرس الثورة: دمّرنا مركز صيانة ومستودعات ومنظومة توجيه منطاد للجيش الأميركي في أربيل
حرس الثورة: دمّرنا مركز صيانة ومستودعات ومنظومة توجيه منطاد للجيش الأميركي في أربيل
إيران منذ 19 دقيقة
هيئة الأركان العامة الإيرانية: قواتنا المسلحة ستوجه ضربات ساحقة ردًا على العدوان الأم
هيئة الأركان العامة الإيرانية: قواتنا المسلحة ستوجه ضربات ساحقة ردًا على العدوان الأم
إيران منذ 35 دقيقة
الخارجية اليمنية: العدو الأميركي يدفع المنطقة نحو الانفجار وموقفنا الداعم لإيران ثابت
الخارجية اليمنية: العدو الأميركي يدفع المنطقة نحو الانفجار وموقفنا الداعم لإيران ثابت
عربي ودولي منذ 54 دقيقة
طهران: الفظائع الأميركية لن تمر دون عقاب
طهران: الفظائع الأميركية لن تمر دون عقاب
إيران منذ 58 دقيقة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة