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إيران

هيئة الأركان العامة الإيرانية: قواتنا المسلحة ستوجه ضربات ساحقة ردًا على العدوان الأم
إيران

هيئة الأركان العامة الإيرانية: قواتنا المسلحة ستوجه ضربات ساحقة ردًا على العدوان الأم

2026-09-02 08:48
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أكدت هيئة الأركان العامة الايرانية وقيادة مقر خاتم الأنبياء في بيان مشترك، اليوم الأربعاء 02 أيلول/سبتمبر 2026 أن القوات المسلحة الإيرانية ستوجه ضربات ساحقة للعدو الأميركي ردًا على عدوانه، مشددة على أن الجيش الأميركي ستزداد خسائره كلما أصرّ على شروره في المنطقة.

وجاء في البيان المشترك: "ردًا على العدوان الجوي الذي شنّه الجيش الأميركي على مواقع في سيستان وبلوشستان وهرمزغان، ستوجّه القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية ضربات قاصمة للعدو الأميركي الشرير".

وأضافت هيئة الأركان العامة الايرانية وقيادة مقر خاتم الأنبياء في بيانهما المشترك: "كلما أصرّ الجيش الإرهابي الأميركي على شروره في المنطقة، زادت خسائره".

وختم البيان: "لقد أعلنّا مرارًا وتكرارًا، عزمنا على عدم السماح بالمساس بحقوق الشعب الإيراني البطل تحت أي ظرف من الظروف، وسنُكبّد العدو الأمريكي خسائر فادحة".

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الجمهورية الاسلامية في إيران الرد الإيراني على العدوان الصهيوني القوات المسلحة الإيرانية العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
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