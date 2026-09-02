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إيران

حرس الثورة: دمّرنا مركز صيانة ومستودعات ومنظومة توجيه منطاد للجيش الأميركي في أربيل
إيران

حرس الثورة: دمّرنا مركز صيانة ومستودعات ومنظومة توجيه منطاد للجيش الأميركي في أربيل

2026-09-02 09:04
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أكد حرس الثورة الإسلامية في إيران، أن قواته البرية تمكنت من تدمير مركز صيانة ومستودعات معدات فنية ومنظومة توجيه منطاد تجسس في قواعد للجيش الأميركي في مدينة أربيل بإقليم كردستان العراق.

وأصدرت العلاقات العامة للحرس الثوري بيانًا اليوم الأربعاء 02 أيلول/سبتمبر 2026 جاء فيه: "يا أبناء الشعب المسلم والشريف في كردستان العراق؛ إن الجيش الأميركي قاتل الأطفال، الذي بدأ عدوانه على إيران بارتكاب جرائم قتل الأطفال في ميناب ولامرد، متسببًا في استشهاد ما يقرب من مئتي طفل في هاتين المنطقتين، أضاف الليلة الماضية صفحة جديدة إلى سجله الأسود عندما هاجم بصورة وحشية حفل زفاف لزوجين شابين من أهل السنّة في جزيرة سيريك، ما أدى الى سقوط نحو 70 من المدنيين الأبرياء ضيوف الحفل بين شهيد وجريح من ضمنهم أربعة شهداء، بينهم طفل.

وأضاف: "ثأرًا لهذه الدماء الزكية، نفذ مقاتلو القوات البرية التابعة للحرس الثوري هجومًا مركبًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة على القواعد الأميركية في أربيل، ما أدى إلى تدمير مركز صيانة ومستودعات للمعدات الفنية التابعة للجيش الأميركي، إضافة إلى تدمير منظومة توجيه منطاد التجسس الأميركي داخل احدى القواعد".

وتابع البيان: "كما أدى الهجوم الذي شنه مقاتلو القوات البرية الغيارى للحرس الثوري إلى اشعال النيران في خزانات الوقود التابعة للقاعدة، ومصرع عدد من المعتدين".

واختتم الحرس الثوري بيانه بالقول: "لقد حان وقت نهاية هيمنة النظام الأميركي الكريه والمتوحش.. إن أرض أبناء محرري بيت المقدس ليست مكانًا لتمركز الكافرين وإشعالهم للحروب. لا تسمحوا بأن تكون أرضكم منطلقًا لمثل هذه الجرائم المروعة. فهذه الأرض الطاهرة يجب أن تُطهَّر من دنس الأشرار الأميركيين. وبعد هذه الجرائم الصارخة، فإن الحجة أقيمت على الجميع".
 

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