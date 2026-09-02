واصل نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب لقاءاته في بغداد، مع القيادات العراقية، بعد لقائه رئيس الوزراء علي فالح الزيدي.

وفي هذا الإطار التقى الشيخ الخطيب على التوالي رئيس تيار "الحكمة" السيد عمار الحكيم، رئيس كتلة "الصادقون" النيابية الشيخ قيس الخزعلي، رئيس الحكومة الأسبق عادل عبد المهدي، والأمين العام لمنظمة بدر النائب هادي العامري.

وعرض الخطيب في هذه اللقاءات واقع الحال في لبنان وجنوبه على وجه الخصوص، وأكد أن "أهلنا يعيشون تحت دائرة الخطر في ظل العدوان "الإسرائيلي" المستمر، حيث يواصل الاحتلال عمليات التدمير والتفجير في المنطقة المحتلة التي هجّر أهلها البالغ عددهم نحو 250 ألفًا يعيشون خارج مدنهم وقراهم وسط ظروف معيشية صعبة للغاية".

وقال سماحته: "إن العراق يشكل بالنسبة لنا الواجهة العربية التي نتطلع إليها دائمًا، لمد يد المساعدة في كل المجالات السياسة والاقتصادية والاجتماعية، وهو لم يقصّر في السابق، وننتظر منه المزيد من الجهود في هذه المجالات، لتحرير الأرض وعودة أهلها كرامًا أعزاء إلى ديارهم".

مكتب عبد المهدي

وصدر عن مكتب الرئيس عبد المهدي بيان جاء فيه: "إن اللقاء مع العلامة الخطيب جرى خلاله استذكار تغييب الإمام موسى الصدر وأخويه قبل 48 عامًا والدور العظيم الذي لعبه في توحيد وتعبئة القوى من أجل سيادة البلاد والدفاع عن حقوق اللبنانيين وخصوصًا المحرومين منهم".

وأوضح أن البحث تناول "الأوضاع في لبنان، ولا سيما في الجنوب الذي يتعرض لعدوان مستمر من قبل العدو "الإسرائيلي" يتمثل في عمليات اغتيال وتدمير وتجريف القرى والمدن والأحراش ومنع السكان من العودة إلى بيوتهم وقراهم. كذلك تم استعراض التطورات السياسية والميدانية والإنسانية التي تشهدها البلاد، وأهمية تضافر كل القوى لدعم الشعب اللبناني خصوصًا مئات آلاف المهجرين المبعدين عن قراهم وبيوتهم وأعمالهم".

وأضاف البيان: "وتم خلال اللقاء التداول في شؤون المنطقة وتطوراتها، إلى جانب بحث التحولات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على لبنان والمنطقة، وأهمية توسيع هذه اللقاءات لتوحيد قوى الأمة للتصدي للمؤامرات الفتنوية وللمشاريع الاستعمارية والصهيونية والاستيطانية التي تتعرض لها بلداننا".

وأشار إلى أن اللقاء أكد "أهمية قراءة المشهد الإقليمي في سياقه الأوسع، ومتابعة المتغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، بما يساعد على فهم التحديات الراهنة واستشراف مساراتها وانعكاساتها المستقبلية".

وتابع: "وتم الوقوف عند الانتصارات الاستراتيجية التي تحققت خلال الاحداث والمعارك الاخيرة، كما تم الوقوف عند المصاعب والتضحيات الكبرى والدماء الزكية التي تقدمها شعوبنا والتي قدوتها مراجع عظام وقادة كبار يتقدمون الصفوف في معارك كربلائية ترفض الذل والهوان".

هذا؛ ومن المقرر أن يلتقي الشيخ الخطيب في العراق اليوم، عددًا من الشخصيات العراقية، ويتوجه إلى النجف للاجتماع بعدد من المرجعيات الدينية.

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