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فلسطين

الاحتلال يواصل خروقاته في قطاع غزة: شهداء وقصف ونسف للمنازل
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فلسطين

الاحتلال يواصل خروقاته في قطاع غزة: شهداء وقصف ونسف للمنازل

2026-09-02 10:02
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يواصل جيش الاحتلال خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم الـ329 على التوالي، بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار في مناطق متفرقة من القطاع لا سيما شماله.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد سبعة مواطنين وإصابة آخرين بجروح في غارات "إسرائيلية" استهدفت القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية.

وفي حادثة دامية، استشهد أربعة مواطنين خلال عملية نفذتها قوات خاصة "إسرائيلية" انتهت باعتقال الضابط في الأمن الداخلي معين العرابيد بعد اشتباكه مع القوات المقتحمة، وفق ما أفادت به مصادر فلسطينية. والشهداء هم: سماح العرابيد زوجة الضابط، والطفل عبد الله حمودة والطفلة لمى حبيب وعبد الله الحية إضافة إلى عدد من الجرحى.

كما استشهد الضابط في الدفاع المدني يوسف سالم إثر غارة صهيونية وقعت في محيط دوار أبو شرخ غرب مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وفي وسط القطاع، استشهدت الطفلة إسراء الهسي بنيران الجيش "الإسرائيلي" خلال توغل قواته شرق دير البلح، فيما استشهد طلال زيارة إثر إصابته بطلق ناري في منطقة المشاعلة بدير البلح.

وفجر اليوم، أطلقت آليات الجيش "الإسرائيلي" النار تجاه خيام النازحين في منطقة حي السلاطين غرب بلدة بيت لاهيا بالتزامن مع تحليق طائرات مسيّرة من نوع "كواد كابتر" في الأجواء الغربية للمدينة شمال القطاع.

كما قصفت مدفعية الاحتلال الأحياء الشرقية لمدينة غزة بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من المروحيات، فيما نفذت قوات "إسرائيلية" عمليات نسف لما تبقى من منازل المواطنين في المناطق التي تسيطر عليها.

ومنذ بدء وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر بلغ إجمالي عدد الشهداء 1332 إضافة إلى 4398 مصابًا فيما بلغ عدد حالات الانتشال 815 شهيدًا من تحت الأنقاض.

ومنذ بداية العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023 بلغ إجمالي عدد الشهداء 73,462 فيما وصل عدد المصابين إلى 174,509.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة غزة جيش الاحتلال الاسرائيلي
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