أعلن الجيش الإيراني أن قواته شنّت سلسلة هجمات بالطائرات المُسيّرة على قواعد عسكرية تابعة للجيش الأميركي في الإمارات والبحرين، ردًا على الاعتداءات الأميركية الجديدة على إيران والتي كان آخرها استهداف حفل زفاف في جزيرة سيريك، ما أدى إلى سقوط نحو 70 من المدنيين بين شهيد وجريح.

وأصدرت العلاقات العامة في الجيش الإيراني بيانًا اليوم الأربعاء 02 أيلول/سبتمر 2026، قالت فيه: إنه "في الجولة الثلاثين من عملية "الصاعقة"، وردًا على استهداف المدنيين، قصف الجيش الايراني بعشرات من الطائرات المُسيّرة المدمِرة منذ فجر اليوم، أنظمة الرادار ومواقع القوات الأميركية في قاعدتي الظفرة والمنهاد بالإمارات".

أضاف البيان: "كما استهدف منشآت الرادار ومراكز تجمع القوات الأمريكية في قاعدة الشيخ عيسى بالبحرين بهجمات مكثفة من طائرات "آرش" المسيّرة المدمرة".

ولفتت العلاقات العامة في الجيش الإيراني إلى أن قاعدة الظفرة تُعدّ من أهم المراكز العملياتية للجيش الأميركي في المنطقة، حيث يستخدمها في العمليات الجوية والاستطلاع والمراقبة والدعم.

وأكد الجيش الإيراني أن "الهجمات على المناطق السكنية واستهداف حفلات الزفاف من قبل العدو أمثلة واضحة على جرائم الحرب وتكشف عن الطبيعة البغيضة لـ "حقوق الإنسان الأميركية"، ومن المؤكد أن رد فعل مقاتلي الجيش على هذه الجرائم سيكون واسع النطاق وشاملًا".



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