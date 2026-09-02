كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

اسبوع الوحدة الإسلامية
المقال التالي المقاومة في مواجهة معادلة فرض الوقائع

لبنان

الحاج حسن: إيران فرضت المعادلات واستطاعت أن تواجه الاستكبار
لبنان

الحاج حسن: إيران فرضت المعادلات واستطاعت أن تواجه الاستكبار

2026-09-02 10:15
لقاء تكريمي لعوائل الشهداء والجرحى في الأوزاعي
90

لمناسبة مولد الرسول الأكرم (ص) وحفيده الإمام جعفر الصادق (ع)، وبرعاية رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور حسين الحاج حسن، أقام حزب الله لقاء تكريميًا لعوائل الشهداء والجرحى في القطاع، وذلك في منطقة الأوزاعي، بحضور عدد من العلماء والفعاليات والشخصيات، والعوائل المكرمين.
 
افتتح اللقاء بتلاوة آيات بينات من القرآن الكريم، ثم ألقى النائب الحاج حسن كلمة أكد فيها أن إيران استطاعت أن تصمد، وأن تفرض المعادلات، وعندما اعتدى الأميركيون بالأمس وقبله عليها، قامت بالرد وبشكل حاسم وسريع وقوي على هذا العدوان، ليخرج الرئيس الأميركي دونالد ترامب ويقول إننا سنقوم بالرد على هذا الرد الإيراني، ولكننا نعتمد على الضغط الاقتصادي، وهذا يعني أنه يعلم جيدًا أن إيران حسمت خيارها منذ زمن بعيد منذ أكثر من 40 سنة، أنها ستواجه الاستكبار وواجهته، وأنها قررت الصمود وصمدت، وبإذن الله سبحانه وتعالى بالصبر والثبات سيحقق الله لنا ولإيران وللمستضعفين ولغزة والعراق واليمن وفلسطين وسورية والأردن وغيرها من البلدان النصر، وسيترتب على أميركا و"إسرائيل" تداعيات كبيرة جدًا.

وشدد الحاج حسن على "أننا لا نخجل ولا نستحي بل نفاخر في أننا حلفاء لإيران، بينما الخجل يجب أن يشمل حلفاء أميركا، لأنها راعية الإرهاب ومصدر الشر وحليفة ومُسلحة "إسرائيل"، وتتبنى سرديتها وموقفها، ولم تضغط عليها لتطبيق ولو حرف واحد من اتفاق الإطار المشؤوم الذي ترعاه، وعليه، فإن الرهان على أميركا هو رهان خاطئ وبلا مضمون وبلا معنى".

وفي الختام، أقيمت مأدبة فطور صباحية على شرف الحاضرين والمكرمين.

الكلمات المفتاحية
حزب الله حسين الحاج حسن الشهداء الجرحى
إقرأ المزيد
المزيد
الحاج حسن: إيران فرضت المعادلات واستطاعت أن تواجه الاستكبار
الحاج حسن: إيران فرضت المعادلات واستطاعت أن تواجه الاستكبار
لبنان منذ ساعة
حزب الله يقيم احتفالين في دوحة الحص وبشامون لمناسبة ولادة الرسول (ص)
حزب الله يقيم احتفالين في دوحة الحص وبشامون لمناسبة ولادة الرسول (ص)
لبنان منذ ساعة
العلامة الخطيب يواصل لقاءاته في العراق عارضًا الواقع في لبنان وجنوبه
العلامة الخطيب يواصل لقاءاته في العراق عارضًا الواقع في لبنان وجنوبه
لبنان منذ ساعتين
أهالي الشهداء الأطفال في لبنان يعلنون تأسيس تجمع للمطالبة بالحقيقة والعدالة
أهالي الشهداء الأطفال في لبنان يعلنون تأسيس تجمع للمطالبة بالحقيقة والعدالة
لبنان منذ 13 ساعة
مقالات مرتبطة
المقاومة في مواجهة معادلة فرض الوقائع
المقاومة في مواجهة معادلة فرض الوقائع
مقالات منذ 58 دقيقة
الحاج حسن: إيران فرضت المعادلات واستطاعت أن تواجه الاستكبار
الحاج حسن: إيران فرضت المعادلات واستطاعت أن تواجه الاستكبار
لبنان منذ ساعة
حزب الله يقيم احتفالين في دوحة الحص وبشامون لمناسبة ولادة الرسول (ص)
حزب الله يقيم احتفالين في دوحة الحص وبشامون لمناسبة ولادة الرسول (ص)
لبنان منذ ساعة
أهالي الشهداء الأطفال في لبنان يعلنون تأسيس تجمع للمطالبة بالحقيقة والعدالة
أهالي الشهداء الأطفال في لبنان يعلنون تأسيس تجمع للمطالبة بالحقيقة والعدالة
لبنان منذ 13 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة