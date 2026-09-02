لمناسبة مولد الرسول الأكرم (ص) وحفيده الإمام جعفر الصادق (ع)، وبرعاية رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور حسين الحاج حسن، أقام حزب الله لقاء تكريميًا لعوائل الشهداء والجرحى في القطاع، وذلك في منطقة الأوزاعي، بحضور عدد من العلماء والفعاليات والشخصيات، والعوائل المكرمين.



افتتح اللقاء بتلاوة آيات بينات من القرآن الكريم، ثم ألقى النائب الحاج حسن كلمة أكد فيها أن إيران استطاعت أن تصمد، وأن تفرض المعادلات، وعندما اعتدى الأميركيون بالأمس وقبله عليها، قامت بالرد وبشكل حاسم وسريع وقوي على هذا العدوان، ليخرج الرئيس الأميركي دونالد ترامب ويقول إننا سنقوم بالرد على هذا الرد الإيراني، ولكننا نعتمد على الضغط الاقتصادي، وهذا يعني أنه يعلم جيدًا أن إيران حسمت خيارها منذ زمن بعيد منذ أكثر من 40 سنة، أنها ستواجه الاستكبار وواجهته، وأنها قررت الصمود وصمدت، وبإذن الله سبحانه وتعالى بالصبر والثبات سيحقق الله لنا ولإيران وللمستضعفين ولغزة والعراق واليمن وفلسطين وسورية والأردن وغيرها من البلدان النصر، وسيترتب على أميركا و"إسرائيل" تداعيات كبيرة جدًا.

وشدد الحاج حسن على "أننا لا نخجل ولا نستحي بل نفاخر في أننا حلفاء لإيران، بينما الخجل يجب أن يشمل حلفاء أميركا، لأنها راعية الإرهاب ومصدر الشر وحليفة ومُسلحة "إسرائيل"، وتتبنى سرديتها وموقفها، ولم تضغط عليها لتطبيق ولو حرف واحد من اتفاق الإطار المشؤوم الذي ترعاه، وعليه، فإن الرهان على أميركا هو رهان خاطئ وبلا مضمون وبلا معنى".

وفي الختام، أقيمت مأدبة فطور صباحية على شرف الحاضرين والمكرمين.

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