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إيران

ناقلتا نفط تصطدمان بلغم في أثناء عبورهما مسارًا غير قانوني في مضيق هرمز
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إيران

ناقلتا نفط تصطدمان بلغم في أثناء عبورهما مسارًا غير قانوني في مضيق هرمز

2026-09-02 12:34
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أعلنت دائرة العلاقات العامة، في حرس الثورة الإسلامية في إيران، أن ناقلتي نفط مخالفتين انفجرتا وتوقفتا بعد دخولهما ممرًا مزروعاً بالألغام، في مضيق هرمز، فاشتعلت النيران فيهما.

هذا؛ ووأصدرت دائرة العلاقات العامة في حرس الثورة الإسلامية بيانًا اليوم الأ{بعاء 02 أيلول/سبتمبر 2026 جاء فيه: 
"بسم الله قاصم الجبارين.. } وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله{ أيها الشعب الإيراني البطل والمقاوم، إن صمودكم في الميدان ألهم الأمم، والعالم يشهد مسيرة يقظة الشعوب وتضييق الخناق على المستكبرين المجرمين".

أضاف البيان: "في الليلة الماضية، كرر الجيش الأميركي الإرهابي سيناريو الترهيب الذي طبقه مرارًا في عدوانه على مختلف الدول، أي الهجوم على حفل زفاف لإظهار القسوة والوحشية وإرهاب الناس، غافلًا عن أن الشعب الإيراني ليس من يخاف من هذه الألعاب، ولا أن العصر هو عصر ذلة الشعوب واستسلامها. لقد استيقظ العالم، وهذا القرن هو قرن غلبة إرادة الشعوب"، مؤكدًا أن "هذه المناورات الوحشية، لن تضعف سيطرة قواتنا على مضيق هرمز".

وتابع البيان: "نحيطكم علماً أيها الشعب الشريف، أنه قبل ساعات، انفجرت وتوقفت ناقلتا نفط، بعد أن أوهمها الجيش الأميركي ودفعها لعبور مسار غير قانوني، واصطدمتا بلغم، تشتعل فيهما النار الآن".

ولفت البيان إلى أن القوات البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية كانت قد حذرت سابقًا من مخاطر عبور الممر المزروع بالألغام.

وأعلنت دائرة العلاقات العامة في حرس الثورة الإسلامية، أنه: "جرى وضع عقوبات مضاعفة لشركات الشحن التي تخدعها أميركا وتضع سفنها تحت تصرف العدو بدلًا من اتباع المسار القانوني، وسيتم تنفيذها قريبًا.

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الجمهورية الاسلامية في إيران مضيق هرمز حرس الثورة الاسلامية الرد الإيراني على العدوان الصهيوني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
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