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إيران

قاليباف: أميركا تتبع نهج الشيطان وهي
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إيران

قاليباف: أميركا تتبع نهج الشيطان وهي "الشيطان الأكبر"

2026-09-02 14:06
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علّق رئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) في إيران محمد باقر قالیباف على العدوان الأميركي الذي استهدف الليلة الماضية حفل زفاف في جزيرة سيريك (جنوب إيران) وأدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من المدنيين المشاركين في الحفل، معتبرًا أن أميركا قوة شيطانية تصرفت كالشيطان، ومارست القتل كالشيطان.

وكتب قالیباف في منشور له عبر حسابه على منصة "إكس" اليوم الأربعاء 02 أيلول/سبتمبر 2026: "إذا تصرفت قوةٌ ما كالشيطان، وحددت أهدافها كالشيطان، ومارست القتل كالشيطان؛ فهي قوةٌ شيطانية".

ولفت قاليباف في منشوره إلى جرائم الولايات المتحدة التي استهدفت مدارس الأطفال والمواطنين المدنيين في مدينتي ميناب ولامرد وقال: "لقد ذبح أطفال في صالة "لامرد" الرياضية ومدرسة ميناب، واستشهد أطفال مع عائلاتهم في الهجوم الذي استهدف حفل زفافٍ في "كوهستك" في جزيرة سيريك.

وأضاف قاليباف : "إذا تصرفت قوة ما كالشيطان، وحددت أهدافها كالشيطان، ومارست القتل كالشيطان؛ فهي قوة شيطانية. أما إذا قامت هذه القوة بدعم وحماية شيطان أصغر ينتهج ذات الأساليب، فهي حينئذٍ تمثل الشيطان الأكبر".
 

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية الجمهورية الاسلامية في إيران محمد باقر قاليباف العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
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