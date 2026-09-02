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إيران

اللواء إيزدي: الجاهزية والقدرات الدفاعية أساس مواجهة التهديدات
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إيران

اللواء إيزدي: الجاهزية والقدرات الدفاعية أساس مواجهة التهديدات

2026-09-02 17:26
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أكد نائب قائد حرس الثورة الإسلاميّة اللواء مصطفى إيزدي جاهزية القوات المسلحة لمواجهة التهديدات، وقال إن العدو الأميركي لا يلتزم بالقوانين الإنسانية، وإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية على أتم الاستعداد للرد الحاسم على أي عمل عدائي.

 جاء ذلك على هامش حفل تقديم القائد الجديد لفيلق الإمام الرضا (ع)، للحرس الثوري وتكريم القائد السابق ، بحضور عدد من المسؤولين العسكريين والحكوميين بالعتبة الرضوية المقدسة في مدينة مشهد المقدسة، حيث أكد اللواء إيزدي، جاهزية القوات المسلحة لمواجهة تهديدات العدو.

وقال اللواء إيزدي في تصريح للصحافيين نحن على أهبة الاستعداد للرد بحزم على أي تحرك من جانب العدو وأن العمليات السابقة ضد الجمهورية الإسلامية مع المراقبة والرصد الدقيقين، أينما بذل العدو جهودًا وشن عمليات ضد البلاد، تلقى رداً متناسباً وحاسماً.

وأضاف نائب قائد الحرس الثوري، ان العدو الأميركي لا يلتزم بالقوانين الإنسانية، و في مثل هذه الظروف، يجب أن نكون دائماً على أهبة الاستعداد وأن نحافظ على قدراتنا الدفاعية ونعززها.

وختم اللواء إيزدي بالتشديد على دور الإيمان والثقة في مواجهة التهديدات، قائلاً: نؤمن أن الله عز وجل يمن بالنصر على قوى الإسلام، وانطلاقاً من هذا الإيمان، نواصل مسيرة الدفاع عن الثورة الإسلامية.

الكلمات المفتاحية
حرس الثورة الاسلامية العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
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