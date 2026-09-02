إحياءً لذكرى ولادة النبي محمد (ص) وحفيده الإمام الصادق (ع)، وبمناسبة أسبوع الوحدة الإسلامية، نظم مركز الإمام الخميني (قده) الثقافي في الهرمل ندوة فكرية في حسينية الإمام الصادق (ع)، تحت عنوان "واعتصموا"، حاضر فيها رئيس جمعية "قولنا والعمل" الشيخ أحمد القطان، وأستاذ الحوزة العلمية الشيخ محمد وهبة، بحضور عدد من الفعاليات والشخصيات من المدينة.

وخلال مداخلته، دعا الشيخ القطان إلى تعزيز الوحدة الإسلامية والوطنية والتمسك بورقة المقاومة القوية، والحفاظ على معادلة الجيش والشعب والمقاومة، في ظل الظروف والتحديات التي يمر بها لبنان والمنطقة.

وأكد القطان ضرورة الوقوف إلى جانب المقاومة وحزب الله في مواجهة العدو الإسرائيلي الذي "يستبيح الأرض في الجنوب ويعتدي على كل لبنان"، مشددًا على أهمية التمسك بخيارات القوة في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية.

وحيّا الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدًا أنها "الداعم الوحيد لقوى المقاومة"، والتي تواجه اليوم المشروع الصهيوأميركي، مثمنًا مواقفها في دعم قوى المقاومة في المنطقة.

وانتقد القطان تحركات وجولات السفير الأميركي في لبنان، مبيّنًا أنها تتم دون احترام للأصول الدبلوماسية، في مقابل ما وصفه بالتزام السفير الإيراني في لبنان بالأعراف والأصول الدبلوماسية.

من جهته، قال الشيخ محمد وهبة، إن الإنسانية هي عنوان المواجهة اليوم بين الخير والشر، مشددًا على ضرورة التمسك بالقيم الإنسانية في مواجهة مشاريع الهيمنة والعدوان.

وختم وهبة بالتأكيد أن هناك من يقف في وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ليقول له، كما قال الإمام الحسين (ع): "ومثلي لا يبايع مثل يزيد".

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