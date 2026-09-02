أدانت وزارة الخارجية الإيرانية بأشد العبارات الأعمال العدوانية التي ارتكبتها الولايات المتحدة مساء الثلاثاء ضد إيران، مؤكدة عزم الجمهورية الإسلامية على الدفاع الحازم عن استقلال البلاد وسيادتها الوطنية ووحدة أراضيها، ومشددة على أن الرد الإيراني يأتي في إطار حقها الأصيل في الدفاع عن النفس.

وقالت الوزارة في بيان، إن جرائم الحرب الوحشية التي ارتكبها العدو الأميركي خلال هجومه على حفل زفاف في منطقة "كوهستك" بمدينة سيريك جنوب البلاد، تمثل انتهاكًا صارخًا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي، وتذكّر بالجرائم الصهيو- أميركية السابقة خلال العام والنصف الماضيين، بما في ذلك الجرائم المرتكبة في مدينتي "ميناب" و"لامرد" جنوب البلاد.

وأضاف البيان أن النظام الأميركي الذي "أصيب بالعجز واليأس في مواجهة العزم الراسخ للشعب الإيراني على الدفاع عن كيان إيران"، شن مساء الثلاثاء في الأول من أيلول/سبتمبر هجمات جديدة انتهاكًا للسيادة الوطنية ووحدة الأراضي الإيرانية، استهدفت مناطق مدنية وبنى تحتية خدمية، من بينها عدد من أبراج ومواقع الاتصالات في محافظات خوزستان وسيستان وبلوشستان وهرمزغان وكرمان.

وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن الهجمات أسفرت عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين، فضلًا عن إلحاق أضرار بالممتلكات العامة والخاصة.

وفي ما يتعلق بالهجوم على حفل الزفاف في منطقة "كوهستك" بمدينة سيريك في محافظة هرمزغان، أوضحت الوزارة أن أكثر من 70 مواطنًا استشهدوا وأصيبوا، معظمهم من النساء والأطفال، مؤكدة أن هذه الجريمة تشكل انتهاكًا صارخًا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي، وتضاف إلى سلسلة الجرائم الصهيوأميركية السابقة.

وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية أنه ردًا على العدوان العسكري الأميركي، استهدفت القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، استنادًا إلى حقها الأصيل في الدفاع عن النفس، القواعد العسكرية الأميركية التي انطلق منها العدوان العسكري على إيران والتي قدمت الدعم له، وذلك عبر "ضربات دفاعية موجعة وحاسمة".

وطالبت الجمهورية الإسلامية الإيرانية دول المنطقة بمنع المعتدين الأميركيين من استخدام إمكاناتها وأراضيها للتخطيط للعمليات العدوانية ضد إيران وتنفيذها، داعية إلى الحيلولة دون استمرار نيران الحرب في المنطقة واتساع نطاقها، وعدم السماح بتحقق "المؤامرة الصهيوأميركية المشؤومة" الرامية إلى فرض انعدام الأمن الدائم على المنطقة.

وفي السياق، تقدمت وزارة الخارجية الإيرانية بأحر التعازي إلى ذوي المواطنين الذين استشهدوا، مؤكدة مسؤولية جميع الدول عن ملاحقة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والمحرضين عليها، ومحاكمتهم ومعاقبتهم.

كذلك، ذكّرت الوزارة بمسؤولية منظمة الأمم المتحدة، ولا سيما مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، عن الاضطلاع بمهامهم وفقًا لميثاق المنظمة.

وختمت الخارجية الإيرانية بيانها بالتأكيد أن صمت أجهزة الأمم المتحدة وتقاعسها إزاء الانتهاكات المستمرة للمبادئ والقواعد الأساسية للميثاق، ولا سيما الفقرة الرابعة من المادة الثانية، من جانب عضو دائم في مجلس الأمن، سيؤدي إلى مزيد من تقويض مكانة المنظمة وتهديد متزايد للسلم والأمن الدوليين.

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