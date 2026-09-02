أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف، خلال لقائه مسؤول العلاقات الإسلامية في حركة حماس باسم نعيم، اليوم الأربعاء، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجبهة المقاومة تسيران على مسار جوهري واحد في مواجهة الاستكبار، مشيرًا إلى أن دولًا موالية للولايات المتحدة في المنطقة باتت تعترف بأن واشنطن هي مصدر انعدام الأمن فيها.

ووصف قاليباف خلال اللقاء التاريخ النضالي والتجارب التاريخية للجمهورية الإسلامية الإيرانية وجبهة المقاومة بأنها "بالغة العبرة"، موضحًا أن جوهر هذه النضالات يتمثل في مواجهة الحق للباطل والاستكبار، وأن روح المقاومة تجسدت خلال العقود الخمسة الماضية في كل مرحلة بصورة جديدة.

وشدد رئيس مجلس الشورى الإسلامي على أن أصالة جبهة المقاومة تكمن في محاربة الظلم، وقال: "نحن لا ننفي المفاوضات، لكن المفاوضات هي أداة للنضال، وإذا تخلينا يومًا عن النضال ضد أمريكا والكيان الصهيوني بأشكاله المختلفة، فذلك اليوم هو يوم الهزيمة".

وفي ما يتعلق بالمفاوضات الإيرانية الأميركية، أوضح قاليباف أن طهران أكدت في المادة الأولى من مذكرة التفاهم ضرورة إنهاء الحرب الأميركية على إيران وحلفائها في جبهة المقاومة، في حين طالب الطرف الآخر، وفق قوله، في نص مكوّن من 15 مادة، بوقف كامل للأنشطة الصاروخية والنووية وأنشطة المقاومة.

وأكد قاليباف أن جميع محاور جبهة المقاومة موحدة، مشددًا على ضرورة أن يسير مسارها "على خط جوهري واحد"، والحفاظ على تماسكها لمواصلة "حرب الحق ضد الباطل".

وأضاف أن دولًا موالية للولايات المتحدة في المنطقة باتت اليوم تعترف بأن واشنطن هي المتسببة في انعدام الأمن في المنطقة.

وأشار رئيس مجلس الشورى الإسلامي إلى عدم تنفيذ الولايات المتحدة لبنود مذكرة تفاهم إسلام آباد، مؤكدًا أن على الأميركيين الوفاء بالتزاماتهم، "حتى نقوم بإعادة فتح مضيق هرمز".

نعيم: مواجهة الفلسطينيين مستمرة

من جهته، ثمّن مسؤول العلاقات الإسلامية في حركة حماس باسم نعيم الإجراءات الإيرانية على المستويين العسكري والسياسي، مؤكدًا أنها مصدر فخر للمنطقة.

وقال نعيم، إن العديد من الدول فوجئت بالأداء الإيراني في مواجهة الولايات المتحدة، مضيفًا: "لكننا كنا نعلم أنه إذا جاءت لحظة المواجهة مع إيران، فإن العدو سيفاجأ بأفعالكم".

وأكد مسؤول حركة حماس في غزة أن المواجهة الفلسطينية مع الكيان الصهيوني مستمرة، وستتواصل "ما دام هذا الكيان لم يُقتلع أثره من الأراضي الفلسطينية".

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