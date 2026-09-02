التقى عضو المكتب السياسي ورئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية في حركة حماس باسم نعيم، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في العاصمة طهران، حيث بحث الجانبان آخر التطورات في فلسطين، والجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

وبحسب وكالة "إرنا"، يزور نعيم طهران حاليًا لإجراء مشاورات مع المسؤولين الإيرانيين، وقد نقل خلال اللقاء تحيات الرئيس الجديد للمكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية إلى عراقجي، مجددًا تعازي قيادة الحركة والشعب الفلسطيني باستشهاد قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي (رض)، وعدد من القادة والشخصيات وأبناء الشعب الإيراني.

وثمّن نعيم دور السيد الخامنئي (رض) في الدفاع عن القضية الفلسطينية، مؤكدًا إسهامه في دعم قضية تحرير فلسطين والقدس الشريف.

واستعرض المسؤول في حركة حماس آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية، متناولًا استمرار الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية، وعمليات تهويد القدس، إلى جانب التعذيب الذي يتعرض له الفلسطينيون في سجون الاحتلال.

وأكد نعيم أن نهج رئيس وزراء كيان الاحتلال يقوم على مواصلة إشعال الحرب وإبادة الفلسطينيين وتهجيرهم قسرًا، عبر استمرار سياسة الحصار ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، داعيًا المجتمع الدولي، ولا سيما الدول الإسلامية، إلى اتخاذ تحرك جاد وعاجل لمواجهة الاعتداءات والجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، ودعم حقه في تقرير مصيره.

من جهته، أعرب عراقجي عن شكره لقيادة حركة حماس على رسائل التعزية والمواساة وإعلان التضامن مع الجمهورية الإسلامية والشعب الإيراني، مؤكدًا الموقف المبدئي والحازم لبلاده في مواصلة الدفاع الشامل عن إيران في مواجهة المعتدين.

وشدد وزير الخارجية الإيراني على استمرار دعم بلاده للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تحرير أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأكد عراقجي أن الجمهورية الإسلامية ستواصل دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في المحافل الدولية، بما في ذلك اجتماعات منظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة "بريكس"، فضلًا عن الاجتماع المقبل للجمعية العامة للأمم المتحدة.

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