بحث القائد العام للجيش في الجمهورية الإسلامية الإيرانية اللواء أمير حاتمي، ووزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة بالوكالة العميد مجيد ابن الرضا، آخر تطورات الحرب الأخيرة ومتطلبات رفع الجاهزية وتعزيز القدرات الدفاعية للبلاد.

وأفادت وكالة "إرنا" أن اللقاء الذي عقد بمناسبة يوم الصناعة الدفاعية واستمر نحو أربع ساعات، تناول تطورات الحرب الأخيرة ومتطلبات الصناعة والتكنولوجيا الدفاعية، والدروس المستخلصة منها لتعزيز منظومة الدفاع الإيرانية.

وأكد اللواء حاتمي أن إيران حققت النصر في الحرب الأخيرة، مشيرًا إلى أن العدو لم يحقق أيًا من أهدافه المعلنة، وأن الجمهورية الإسلامية خرجت من الحرب "أكثر قوة وصلابة".

وشدد قائد الجيش الإيراني على أن بلاده سترد بقوة على أي إجراء يقدم عليه العدو، بما يعكس عزمها على الدفاع عن نفسها وشعبها، مؤكدًا أن الانتقام لدم قائد الثورة الإسلامية الشهيد "حتمي وحقيقي ولا يُنسى".

وأشار حاتمي إلى أن متطلبات المرحلة المقبلة تتمثل في رفع مستويات الجاهزية وتعزيز إنتاج القوة الذاتية بصورة متزايدة، مؤكدًا أن تجربة الحرب الأخيرة كانت "فريدة من نوعها".

وقال: "واجهنا في هذه الحرب الشيطان الأكبر بشكل مباشر، وأدركنا الحرب التكنولوجية بصورة واقعية"، مشددًا على أن هذه التجربة ستؤدي إلى زيادة جاهزية البلاد وتعزيز قدراتها الدفاعية، ومشددًا على أن المرحلة الحالية هي مرحلة "تثبيت الانتصار".

من جهته، قال العميد ابن الرضا، إن العدو واجه الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأعلى مستويات التكنولوجيا، مبيّنًا أن الحرب الأخيرة حملت دروسًا مهمة على المستويين التكنولوجي والدفاعي.

وأكد أن إيران، بالاعتماد على صناعتها الدفاعية المحلية وعلمائها ونخبها وقدراتها الداخلية، تمكنت من الصمود في مواجهة أحدث التقنيات، مشيرًا إلى أن من أبرز دروس الحرب ضرورة مواصلة الابتكار والارتقاء بالمستوى التكنولوجي وتلبية احتياجات الميدان.

وشدد وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة بالوكالة على أن منظومة الدفاع الإيرانية تعمل على إعداد أنظمة تتناسب مع ساحات المعارك المحتملة مستقبلًا، بما يعزز قدرة البلاد على مواجهة التحديات والتهديدات المقبلة.

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