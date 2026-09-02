كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

اسبوع الوحدة الإسلامية
المقال التالي بيرم: الثبات والوحدة سبيلا حماية لبنان والمقاومة حالت دون تمادي المشروع "الإسرائيلي"

إيران

حاتمي: إيران خرجت من الحرب أكثر قوة.. ورفع الجاهزية وتعزيز القدرات الدفاعية أولوية
🎧 إستمع للمقال
إيران

حاتمي: إيران خرجت من الحرب أكثر قوة.. ورفع الجاهزية وتعزيز القدرات الدفاعية أولوية

2026-09-02 19:12
202

بحث القائد العام للجيش في الجمهورية الإسلامية الإيرانية اللواء أمير حاتمي، ووزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة بالوكالة العميد مجيد ابن الرضا، آخر تطورات الحرب الأخيرة ومتطلبات رفع الجاهزية وتعزيز القدرات الدفاعية للبلاد.

وأفادت وكالة "إرنا" أن اللقاء الذي عقد بمناسبة يوم الصناعة الدفاعية واستمر نحو أربع ساعات، تناول تطورات الحرب الأخيرة ومتطلبات الصناعة والتكنولوجيا الدفاعية، والدروس المستخلصة منها لتعزيز منظومة الدفاع الإيرانية.

وأكد اللواء حاتمي أن إيران حققت النصر في الحرب الأخيرة، مشيرًا إلى أن العدو لم يحقق أيًا من أهدافه المعلنة، وأن الجمهورية الإسلامية خرجت من الحرب "أكثر قوة وصلابة".

وشدد قائد الجيش الإيراني على أن بلاده سترد بقوة على أي إجراء يقدم عليه العدو، بما يعكس عزمها على الدفاع عن نفسها وشعبها، مؤكدًا أن الانتقام لدم قائد الثورة الإسلامية الشهيد "حتمي وحقيقي ولا يُنسى".

وأشار حاتمي إلى أن متطلبات المرحلة المقبلة تتمثل في رفع مستويات الجاهزية وتعزيز إنتاج القوة الذاتية بصورة متزايدة، مؤكدًا أن تجربة الحرب الأخيرة كانت "فريدة من نوعها".

وقال: "واجهنا في هذه الحرب الشيطان الأكبر بشكل مباشر، وأدركنا الحرب التكنولوجية بصورة واقعية"، مشددًا على أن هذه التجربة ستؤدي إلى زيادة جاهزية البلاد وتعزيز قدراتها الدفاعية، ومشددًا على أن المرحلة الحالية هي مرحلة "تثبيت الانتصار".

من جهته، قال العميد ابن الرضا، إن العدو واجه الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأعلى مستويات التكنولوجيا، مبيّنًا أن الحرب الأخيرة حملت دروسًا مهمة على المستويين التكنولوجي والدفاعي.

وأكد أن إيران، بالاعتماد على صناعتها الدفاعية المحلية وعلمائها ونخبها وقدراتها الداخلية، تمكنت من الصمود في مواجهة أحدث التقنيات، مشيرًا إلى أن من أبرز دروس الحرب ضرورة مواصلة الابتكار والارتقاء بالمستوى التكنولوجي وتلبية احتياجات الميدان.

وشدد وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة بالوكالة على أن منظومة الدفاع الإيرانية تعمل على إعداد أنظمة تتناسب مع ساحات المعارك المحتملة مستقبلًا، بما يعزز قدرة البلاد على مواجهة التحديات والتهديدات المقبلة.

الكلمات المفتاحية
الجيش الايراني امير حاتمي العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
إقرأ المزيد
المزيد
حاتمي: إيران خرجت من الحرب أكثر قوة.. ورفع الجاهزية وتعزيز القدرات الدفاعية أولوية
حاتمي: إيران خرجت من الحرب أكثر قوة.. ورفع الجاهزية وتعزيز القدرات الدفاعية أولوية
إيران منذ 55 دقيقة
باسم نعيم يلتقي عراقجي في طهران ويبحثان آخر التطورات في فلسطين
باسم نعيم يلتقي عراقجي في طهران ويبحثان آخر التطورات في فلسطين
إيران منذ ساعة
قاليباف: إيران وجبهة المقاومة على مسار واحد في مواجهة الاستكبار
قاليباف: إيران وجبهة المقاومة على مسار واحد في مواجهة الاستكبار
إيران منذ ساعة
الخارجية الإيرانية تدين العدوان الأميركي: طهران ستدافع بحزم عن سيادتها ووحدة أراضيها
الخارجية الإيرانية تدين العدوان الأميركي: طهران ستدافع بحزم عن سيادتها ووحدة أراضيها
إيران منذ ساعة
مقالات مرتبطة
حاتمي: إيران خرجت من الحرب أكثر قوة.. ورفع الجاهزية وتعزيز القدرات الدفاعية أولوية
حاتمي: إيران خرجت من الحرب أكثر قوة.. ورفع الجاهزية وتعزيز القدرات الدفاعية أولوية
إيران منذ 55 دقيقة
الخارجية الإيرانية تدين العدوان الأميركي: طهران ستدافع بحزم عن سيادتها ووحدة أراضيها
الخارجية الإيرانية تدين العدوان الأميركي: طهران ستدافع بحزم عن سيادتها ووحدة أراضيها
إيران منذ ساعة
اللواء إيزدي: الجاهزية والقدرات الدفاعية أساس مواجهة التهديدات
اللواء إيزدي: الجاهزية والقدرات الدفاعية أساس مواجهة التهديدات
إيران منذ ساعتين
قاليباف: أميركا تتبع نهج الشيطان وهي
قاليباف: أميركا تتبع نهج الشيطان وهي "الشيطان الأكبر"
إيران منذ 6 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة