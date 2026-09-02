وصل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، مساء اليوم الأربعاء 2 أيلول/ سبتمبر 2026، إلى مدينة النجف الأشرف، في إطار زيارته إلى العراق.

ومن المقرر أن يلتقي العلامة الخطيب عددًا من المراجع الدينية في النجف، لاطلاعهم على تطورات الأوضاع في لبنان، ولا سيما في الجنوب، في ظل استمرار الاحتلال "الإسرائيلي" والعدوان المتواصل على المناطق الجنوبية.

وكان سماحته قد التقى، قبل ظهر اليوم في بغداد، رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي، ووضعه في أجواء الواقع اللبناني، حيث جرى التداول في شؤون المنطقة وآفاق المرحلة المقبلة.

وأعرب المالكي عن قلقه حيال المرحلة المقبلة في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة، لا سيما في المرحلة الفاصلة عن الانتخابات الأميركية و"الإسرائيلية"، مؤكدًا استعداده لبذل كل جهد لمساعدة لبنان على عبور هذه المرحلة، لا سيما الجنوبيين الذين يتعرضون للعدوان الصهيوني.

وفي مقر إقامته في قصر الضيافة التابع لرئاسة مجلس الوزراء العراقي، استقبل الشيخ الخطيب السفير الإيراني في العراق محمد كاظم آل صادق، على رأس وفد من السفارة، حيث جرى التداول في شؤون لبنان والمنطقة.

والتقى، بعد ظهر اليوم، نائب رئيس مجلس النواب العراقي السابق ورئيس ائتلاف "الأساس" البرلماني النائب محسن المندلاوي، وتناول البحث شؤون لبنان والعراق والتطورات في المنطقة.

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