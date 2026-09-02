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الشيخ أكرم الكعبي: لن نسمح لترامب بتحقيق نصر شكلي في العراق
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عربي ودولي

الشيخ أكرم الكعبي: لن نسمح لترامب بتحقيق نصر شكلي في العراق

2026-09-02 20:18
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قال الأمين العام لحركة النجباء، الشيخ أكرم الكعبي، إن "ترامب الأحمق يتصور أنه سيحصل على نصر في العراق، بعد أن عجز عن تحقيقه في إيران الإسلام، بل لن نسمح بحصول ذلك حتى على النحو الشكلي في الإعلام، خصوصًا مع كونه شخصًا يحترف الأكاذيب ويبحث عن انتصارات إعلامية وهمية يحفظ فيها ماء وجهه".

وأضاف الكعبي: إن كانت "الجمهورية الإسلامية جعلته ينتقل في براد طعام خائفًا هاربًا، فإن العراق سيجعله يصاب بالجلطة قريبًا، ولن تتحقق طموحاته الاستعمارية في بلادنا، بلد العزة والكرامة".

وتابع: "ثم ليعلم أننا نراقب تاريخ 30/9 بجهوزية كاملة وحماس واستعداد كبير لخوض المعركة الحاسمة مع القوات المحتلة، إن تنصلوا من التزاماتهم بالانسحاب الكامل من البر والجو".

وأكد أن "هذا الانتصار الذي جعل المحتل يجر أذيال الهزيمة ما كان إلا بقوة ضربات المقاومة الإسلامية في العراق وترجمة ذلك من إخوانهم المجاهدين على أرض الواقع".

وختم الشيخ الكعبي بالقول: "بل إن بقي جندي واحد بعد هذا التاريخ فلن نتركه يعود سالمًا وسنرسله إليهم جثة هامدة، وما التوفيق إلا من عند الله، نعم المولى ونعم النصير".

الكلمات المفتاحية
العراق دونالد ترامب
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