أحيا حزب الله ذكرى المولد النبوي الشريف في باحة عاشوراء في مدينة صور، برعاية عضو المجلس المركزي في حزب الله سماحة السيد علي فحص، وبحضور عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين جشي، ولفيف من العلماء، وعوائل الشهداء والجرحى، وأعضاء من قيادة منطقة جبل عامل الأولى في حزب الله، إلى جانب ممثلين عن الفصائل الفلسطينية والأحزاب الوطنية، وفعاليات بلدية وأهلية، وحشد من الأهالي.

وافتُتحت الفعالية بتلاوة آيات من القرآن الكريم تلاها فضيلة الشيخ محمد غبريس، تلتها فقرة إنشادية من وحي المناسبة، ثم ألقى السيد علي فحص كلمة هنّأ فيها الحضور والأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف، متناولًا معاني المناسبة ودلالاتها، إلى جانب آخر المستجدات والتطورات السياسية.

واختُتمت الفعالية بباقة من الأناشيد والمدائح النبوية، في أجواء احتفالية عبّرت عن مكانة المناسبة في نفوس المشاركين.

وفي بلدة دير قانون النهر، أحيا حزب الله ذكرى المولد النبوي الشريف في مرقد السيد الهاشمي، في أجواء إيمانية وروحانية، وبحضور حشد من الأهالي والمشاركين، حيث تضمن برنامج الإحياء فقرات دينية متنوعة من وحي المناسبة.

وافتُتحت الفعالية بأمسية قرآنية شارك فيها القارئان الدوليان محمد علي قاسم ومحمد مهدي عز الدين، قدّما خلالها تلاوات قرآنية استحضرت عظمة المناسبة ومعانيها الإيمانية.

وتلت الأمسية القرآنية فقرة للتواشيح الدينية أحياها المنشد حسان بيلون، وسط تفاعل الحضور وأجواء احتفالية عكست مكانة ذكرى المولد النبوي الشريف في نفوس المشاركين.

واختُتمت المناسبة بتوزيع الجوائز على الحضور، في إطار برنامج الإحياء الذي جمع بين التلاوة القرآنية والإنشاد الديني وأجواء الفرح بالمولد النبوي الشريف.

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