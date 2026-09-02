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لبنان

العلاقات الإعلامية: زجّ اسم حزب الله في قضية الخلية الأمنية تضليل وتشويه متعمّد
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لبنان

العلاقات الإعلامية: زجّ اسم حزب الله في قضية الخلية الأمنية تضليل وتشويه متعمّد

2026-09-02 20:39
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نفت العلاقات الإعلامية في حزب الله نفيًا قاطعًا ما أوردته بعض وسائل الإعلام التي تدأب على نشر اتهامات غير صحيحة بحق حزب الله، عن وجود علاقة للحزب بخلية أمنية يجري الحديث عن توقيفها بزعم أنها كانت تهدف إلى زعزعة الأمن في لبنان وسورية.

وأكدت العلاقات الإعلامية في بيان أن لا صلة لحزب الله، لا من قريب ولا من بعيد، بأي خلية أو مجموعة من هذا القبيل وأن الادعاءات والاتهامات بحقه عارية من الصحة جملةً وتفصيلًا. 

وختمت العلاقات الإعلاميّة بيانها بالتأكيد  أن محاولات بعض وسائل الإعلام زج اسم حزب الله في مثل هذه القضايا الأمنية ونسب هذه الادعاءات إلى مصادر مجهولة، إنما تندرج في إطار محاولات التضليل ومحاولة تشويه صورة الحزب والسعي الخبيث لإثارة الفتن والمس بالاستقرار الأمني في البلاد.

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سوريا حزب الله العلاقات الإعلامية في حزب الله
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