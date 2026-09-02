يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" عدوانه على جنوب لبنان، عبر الغارات الجوية والقصف المدفعي وتنفيذ سلسلة من التفجيرات في عدد من القرى والبلدات، في اعتداءات متواصلة تطول المناطق السكنية والأراضي الزراعية والبنى التحتية.

وفي اعتداءاته اليوم الأربعاء 2 أيلول/سبتمبر 2026، شنّ طيران الاحتلال عدة غارات استهدفت بلدة المنصوري، بالتزامن مع تفجير في البلدة. كما استهدفت غارات أخرى، قرابة الساعة الثامنة والربع مساءً، وعلى دفعتين، أطراف حي الدير في النبطية الفوقا، قبل أن يشنّ الاحتلال قرابة الثامنة والنصف غارة على مرتفعات "علي الطاهر" عند أطراف البلدة.

كذلك، استهدفت غارة صهيونية أطراف بلدة حاريص، فيما فجّر الاحتلال مسيّرة مفخخة عند أطراف البلدة، كما أغار على بلدة القنطرة.

وفي سياق التفجيرات المتواصلة في الجنوب، نفّذ الاحتلال تفجيرًا في بلدة بيت ليف وآخر في بلدة حداثا، فيما عاود تفجير بلدة كفر تبنيت في اعتداء جديد وعنيف.

وبينما طاولت التفجيرات أيضًا بلدة حولا، استهدفت مدفعية الاحتلال بلدتي الخيام والمنصوري، إضافة إلى وادي السلوقي، في وقت تتواصل الاعتداءات على البلدات الجنوبية بوتيرة متصاعدة.

وفي غضون ذلك، حدّث مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة حصيلة العدوان، مشيرًا إلى ارتقاء 4354 شهيدًا وإصابة 12325 شخصًا، منذ 2 آذار/مارس وحتى 2 أيلول/سبتمبر 2026.

وبذلك، ارتفعت الحصيلة الإجمالية للعدوان "الإسرائيلي" على لبنان، منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى اليوم، إلى 8921 شهيدًا و30561 جريحًا، في ظل استمرار الاحتلال في توسيع دائرة استهدافه للقرى والبلدات الجنوبية.

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