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لبنان

الدفاع المدني للهيئة الصحية الإسلامية في قطاع صيدا ينفّذ 215 مهمة خلال آب 2026
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لبنان

الدفاع المدني للهيئة الصحية الإسلامية في قطاع صيدا ينفّذ 215 مهمة خلال آب 2026

2026-09-03 07:05
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  في سياق المهام الإنسانية والمدنية المنوطة بعناصر الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية في قطاع صيدا، والتي تشمل صيدا، حارة صيدا، عنقون، حومين التحتا، بنعفول، اركي، عزّة، زيتا، رومين، كفرحتى، قناريت، زغدرايا، عبرا والغازية...، نُفذت خلال شهر آب 2026 مجموعة من التدخلات والمهام الميدانية، في إطار مواصلة تقديم الخدمات الإنسانية والصحية والمدنية في مختلف المناطق المشمولة بنطاق العمل.

وبلغ إجمالي عدد المهام المنفذة خلال الشهر 215 مهمة، توزعت بين إخماد الحرائق، وتقديم الخدمات الطبية، ونقل المرضى والوفيات والشهداء، إضافة إلى مواكبة الأنشطة والفعاليات الاجتماعية والصحية.

وشملت المهمات المنفذة 13 مهمة لإطفاء الحرائق، طالت منازل وأعشابًا وسيارات وغيرها، فيما بلغ عدد الخدمات الطبية 102 خدمة، توزعت بين الخدمات الميدانية، والغرفة الطبية، والخدمات المنزلية، إلى جانب إعارة التجهيزات الطبية.

كما نفذ عناصر الدفاع المدني 112 مهمة نقل شملت المرضى والوفيات والشهداء، إضافة إلى 3 مواكبات لأنشطة وفعاليات اجتماعية وصحية.

وتعكس هذه المهمات حجم النشاط الإنساني والمدني الذي واصل الدفاع المدني للهيئة الصحية الإسلامية في قطاع صيدا القيام به خلال شهر آب 2026، في إطار المهام الموكلة إليه ضمن المناطق التي يشملها القطاع.

الكلمات المفتاحية
الهيئة الصحية الإسلامية الدفاع المدني صيدا
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