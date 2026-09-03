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إيران

الصحة الإيرانية: 18 شهيدًا و142 جريحًا حصيلة الاعتداءات الأميركية الأخيرة 
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إيران

الصحة الإيرانية: 18 شهيدًا و142 جريحًا حصيلة الاعتداءات الأميركية الأخيرة 

2026-09-03 07:48
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أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية حسين كرمانبور، أن حصيلة الاعتداءات الأميركية – الصهيونية الأخيرة على إيران، بلغت 18 شهيدًا و142 جريحًا، معظمهم سقط في استهداف حفل الزفاف في جزيرة سيريك.

وكتب كرمانبور في منشور عبر حسابه على منصة "إكس": "استنادًا إلى آخر الإحصاءات، ومنذ الساعة 20:30 من يوم 30 أغسطس/آب وحتى الساعة 20:30 من يوم 2 سبتمبر/أيلول، أسفرت الهجمات الأميركية و"الإسرائيلية" عن استشهاد 18 شخصًا وإصابة 142 وآخرين.

وأوضح كرمانبور أن من بين المصابين، هناك 61 امرأة و44 شخصًا دون سن الثامنة عشرة، فيما تضم قائمة الشهداء امرأتين وطفلًا واحدًا. لافتًا إلى أنه "خلف كل رقم إنسان وعائلة".

واستهدفت الهجمات التي شنها العدو مساء الثلاثاء على عدد من مناطق محافظة هرمزغان، مدن بندر عباس وسيريك وجاسك وقشم، حيث تعرضت منطقة سكنية وحفل زفاف في قضاء سيريك، للقصف خلال تلك الهجمات.


 

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران الصحة العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
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