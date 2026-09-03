أعلن مكتب حرس الثورة الإسلامية في إيران، أن قادة أميركا، الذين لجأوا إلى الكذب بدلًا من الاعتذار، ويتجنبون المساءلة كما فعلوا في جرائم ميناب ولامرد وقشم، يجدر بهم الرد على الرأي العام العالمي بشأن الملف الأسود لهجماتهم على حفلات الزفاف في مختلف البلدان.. هل كانت كل هذه الحوادث عرضية وغير مقصودة؟

وجاء في بيان أصدره مكتب العلاقات العامة في حرس الثورة الإسلامية، اليوم الخميس 03 أيلول/سبتمبر 2026، وحمل الرقم 9: أتها الأمم الحرة في العالم، أيها الشعب الإيراني الباسل والصانع للملاحم، لقد حوّلت القيادة المركزية للجيش الأميركي الإرهابي احتفال أناس إلى حزنٍ عميقٍ بهجومٍ جويٍّ مباشرٍ على حفل زفاف عائلةٍ نبيلةٍ من أهالي كوهستك في جزيرة سيريك".

أضاف بيان الحرس الثوري: "استهدفت القوات الأميركية الإرهابية نحو 70 شخصًا، استشهد منهم 4، بينما وُصفت حالة 7 جرحى بالخطيرة".

وتابع البيان: "منذ ليلة أمس، وفي أعقاب ردود فعل الشعوب ووسائل الإعلام والشخصيات الحرة في العالم، وحتى بعض وسائل الإعلام الأميركية، على هذه الفضيحة الكبرى، يحاول الجيش القاتل للأطفال والمسؤولون الأميركيون المجرمون إنكار تعمدهم ارتكاب هذه الجريمة في بياناتٍ وتصريحاتٍ عديدة، ويكررون ادعاءهم السخيف بأنهم لم يستهدفوا المدنيين. ومع ذلك، فإن وحشية الجيش الأميركي الإرهابي في هذا الصدد هي تاريخٌ متكرر، ولن يُمحى عار هذه الجريمة من جباه قادة البيت الأبيض".

ولفت البيان إلى أنه "بات واضحًا اليوم لدول العالم أن استهداف المدنيين لبثّ الرعب والخوف جزءٌ من عقيدة الجيش الأميركي الجبان، مذكرًا بالجرائم الأميركية التي استهدفت عمدًا حفلات الزفاف في العديد من دول المنطقة، ومنها:

1 تموز/ يوليو 2002: استشهاد أكثر من 100 شخص في تفجير حفل زفاف بقرية كاكرك، بولاية أورزجان بأفغانستان

18 أيلول سبتمبر 2003: استشهاد وجرح أكثر من 5 أشخاص في تفجير حفل زفاف بمدينة الفلوجة بالعراق

19 أيار/مايو 2004: استشهاد 42 شخصًا في تفجير حفل زفاف بقرية بكر الذيب بمحافظة الأنبار في العراق

8 تشرين الأول/أكتوبر 2004: استشهاد 13 شخصًا، بينهم العريس، في تفجير حفل زفاف بمدينة الفلوجة بالعراق

6 تموز/يوليو 2008: استشهاد 47 شخصًا، بينهم العروس، في تفجير حفل زفاف بمدينة ده بالا، بولاية ننكرهار في أفغانستان

تشرين الثاني/نوفمبر 2008: 37 شهيدًا، بينهم 23 طفلًا، في تفجير حفل زفاف في وجه باغتو بقندهار في أفغانستان.

حزيران/يونيو 2012: 18 شهيدًا، بينهم 9 أطفال، في تفجير حفل زفاف في لوغار بأفغانستان.

28 أيلول/سبتمبر 2015: استشهاد 131 امرأة وطفلًا في تفجير حفل زفاف في حجة بتعز في اليمن (من قبل التحالف المدعوم اميركيا).

1أيلول/سبتمبر 2026: 70 شهيدًا وجريحًا في تفجير حفل زفاف في كوهستك سيريك بمحافظة هرمزكان في إيران.

وقال البيان: "إن القادة الأميركيين، الذين لجأوا إلى الكذب بدلًا من الاعتذار، ويتجنبون تحمل المسؤولية كما فعلوا في جرائم ميناب، ولامرد، وقشم، يجدر بهم الرد على الرأي العام العالمي بشأن الملف الاسود لهجماتهم على حفلات الزفاف في مختلف البلدان. هل كانت كل هذه الحوادث عرضية وغير مقصودة؟".

واختتم حرس الثورة الإسلامية بيانه: "نحن، الذين نمتلك القوة العسكرية، ثأرنا الليلة الماضية من إرهابيي القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) المتعطشين للدماء. إذا لم يوقف الشعب الأميريكي هذا الجيش البربري قاتل الأطفال، فعليه أن يخشى اليوم الذي سيأتي فيه يوم انتقام المظلومين، حين يكون "يوم المظلوم على الظالم أشدّ من يوم الظالم على المظلوم".. وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم".



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