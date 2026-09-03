تواصل بلديات منطقة جبل عامل الأولى، في حزب الله واتحاداتها البلدية، تكثيف تحرّكاتها الخدماتية والإنمائية والاجتماعية، بالتوازي مع متابعة تداعيات العدوان واحتياجات الأهالي والنازحين والعمل على دعم القطاعات الصحية والتربوية والزراعية وتأهيل البنى التحتية، بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الرسمية والمنظمات الإنسانية والقوات الدولية والجهات الداعمة.

في الملف الصحي، نظّمت بلديات السلطانية وشقرا ودوبيه وسلعا وديركيفا وبرج قلاويه والحلوسية سلسلة من الأيام الصحية المجانية، بالتعاون مع وزارة الصحة العامة ومؤسسات الرعاية الصحية الأولية ومنظمات «أطباء بلا حدود» و«أطباء العالم» و«مالطا – لبنان» والهيئة الصحية الإسلامية. شملت المبادرات: معاينات طبية عامة وتخصصية وتوزيع أدوية للأمراض المزمنة وغير المزمنة ولقاحات للأطفال واستشارات نسائية ومتابعة سوء التغذية عند الحوامل والرضّع، إلى جانب جلسات للدعم النفسي والاجتماعي والتثقيف الصحي.

في برج قلاويه، تواصل العيادة الطبية النقالة تقديم خدماتها المجانية للأهالي أسبوعيًا، فيما أفاد المراجعون من معاينات الصحة العامة والأطفال واللقاحات والأدوية. هذا إضافة إلى متابعة الحوامل والرضّع. كما واصلت بلدية سلعا تنظيم المبادرات الصحية، حيث شكّل اليوم الصحي الأخير الحملة الطبية السابعة التي تنفذها جهات صحية في البلدة، منذ عودة الأهالي إليها.

في المجال الاجتماعي والإغاثي، وزّعت بلدية يارون 300 حصة على الأهالي النازحين، تضمنت 150 حصة غذائية و150 حصة من مواد النظافة، بالتعاون مع جمعية «وتعاونوا» وجمعية «شيلد» وشركة «Glendy». كما وزّعت بلدية بيت ياحون 180 حصة غذائية و180 حصة نظافة، إضافة إلى 200 مروحة، على أهالي البلدة النازحين، فيما وزّعت بلدية السلطانية نحو 320 حصة غذائية وحصص نظافة على العائلات المقيمة والعائلات الوافدة من القرى الحدودية.

في برج قلاويه، تواصلت المبادرات الإغاثية بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وشملت حصصًا غذائية ومستلزمات للنظافة الشخصية والمنزلية، ضمن جهود دعم الأسر وتلبية احتياجاتها الأساسية.

على صعيد المياه والكهرباء، أمّنت بلدية قبريخا مادة المازوت لتشغيل البئر الارتوازي بالتنسيق مع مؤسسة مياه لبنان الجنوبي. كما وزّعت مياه الشرب على العائدين، بالتوازي مع استمرار تأهيل شبكة الكهرباء وتركيب الأعمدة ومد كابلات التوتر العالي من منطقة المرج باتجاه الساحة العامة.

في زبقين، تسلّمت البلدية 4000 ليتر من المازوت لتشغيل مولد البئر الارتوازي وضمان استمرار ضخ المياه، فيما بدأت أعمال تأهيل شبكة الكهرباء الداخلية المتضررة جراء العدوان بالتعاون بين مؤسسة كهرباء لبنان وشركة مراد. في بافليه، أنجزت البلدية تركيب 105 مصابيح لإنارة الشوارع والأحياء، إلى جانب متابعة أعمال صيانة شبكة المياه وإعادة إيصال التغذية إلى المنازل في حي السيار.

أما بلدية شحور، فقد أعلنت اعتماد برنامج جديد للتغذية الكهربائية ضمن الاشتراك البلدي، بهدف زيادة ساعات التغذية وتحسين مستوى الخدمة، فيما واكبت بلدية بستيات جولة لمصلحة مياه لبنان الجنوبي – وادي جيلو لكشف التعديات والمخالفات على شبكة المياه والعمل على الحد منها وتنظيم الإفادة من الشبكة.

في الشهابية، تواصلت أعمال صيانة وتأهيل الطرق المتضررة جراء العدوان، حيث باشرت البلدية معالجة طريق أرض الغرب، ثم طريق كرم الجلّ، تمهيدًا لإعادة تعبيد الأجزاء المتضررة وتحسين حركة المرور والسلامة العامة. تواصل بلدية الشهابية التعاون مع الكتيبة الماليزية العاملة ضمن اليونيفيل، حيث تسلّمت مدرسة الشهابية المتوسطة آلة لتصوير ونسخ المستندات، في مبادرة تهدف إلى دعم احتياجات المدرسة وتعزيز بيئتها التعليمية.



في الجانب البيئي، باشرت بلدية سلعا توزيع وتثبيت حاويات للنفايات على أعمدة الكهرباء في عدد من الطرق، ضمن جهود تعزيز النظافة العامة وتحسين الواقع البيئي. كما واصلت البلديات رفع الردميات وتنظيف الطرق والمرافق العامة في عدد من البلدات.

في القطاع التربوي، بحثت بلدية برعشيت مع رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر احتياجات المدرسة الرسمية وتأهيلها وتجهيزها لاستقبال الطلاب مع انطلاق العام الدراسي. كما تابعت لجنة التربية في البلدية واقع المتوسطة الرسمية وسبل تطوير بيئتها التعليمية، فيما أعلنت البلدية تنظيم دورة تقوية علمية مجانية لطلاب الشهادة الثانوية تشمل مختلف الاختصاصات.

كما أطلقت بلدية عديسة مبادرة لجمع التبرعات لتأمين الكتب والقرطاسية والمستلزمات المدرسية لأهالي اليلدة النازحين، إلى جانب منح تعليمية للطلاب المتفوقين والمحتاجين، في إطار دعم استمرار التعليم ومساندة العائلات.

على المستوى الزراعي، واصلت بلدية شقرا ودوبيه متابعة أوضاع المزارعين في برنامج زراعي إنساني، بالتعاون مع وزارة الزراعة ومنظمة مالطا – لبنان، يستهدف نحو 4000 مزارع ومنتج زراعي، فيما تتابع بلدية برعشيت توثيق الخسائر التي لحقت بالمزارعين والقطاع الزراعي جراء العدوان، والعمل على تطوير قنوات التواصل معهم ودعم قدرتهم على استعادة نشاطهم.

في المجال الاجتماعي، بحثت بلدية حولا سبل تأمين جهات داعمة لأبناء القرى الأمامية المحتلة، خصوصًا في القطاعين الصحي والتعليمي، فيما عقد رؤساء بلديات حانين وراميا ويارون لقاءً تنسيقيًا لمتابعة أوضاع النازحين في قراهم والظروف الإنسانية التي يواجهونها.

على مستوى الاتحادات البلدية، بحث اتحاد بلديات جبل عامل احتياجات القرى المتضررة وأوضاعها في ظل تداعيات العدوان، كما شارك رئيس الاتحاد في اجتماع في سراي صيدا الحكومي خُصص لبحث احتياجات بلدات الجنوب، بمشاركة رؤساء اتحادات بلدية ومسؤولين لبنانيين ودوليين. كذلك بحث اتحاد بلديات قضاء بنت جبيل مع وزيرة الشؤون الاجتماعية أوضاع النازحين والاحتياجات الاجتماعية الملحّة للبلديات والأهالي.

تتواصل هذه التحركات، في مختلف قرى المنطقة، ضمن مسار يجمع بين الاستجابة الصحية والإغاثية وتأهيل شبكات المياه والكهرباء والطرق ودعم المدارس والطلاب والمزارعين ومواكبة النازحين والعائدين، ما يعزز قدرة المجتمع المحلي على مواجهة تداعيات المرحلة وترسيخ مقومات التعافي والاستقرار.

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