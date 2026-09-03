أعلن جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية استهداف القواعد الأميركية في الكويت والإمارات بالصواريخ والمُسيّرات الهجومية، ضمن المرحلة الـ 31 من عملية "الصاعقة"، وذلك ردًا على الاعتداءات الأميركية الأخيرة على إيران.

وأصدرت العلاقات العامة في الجيش الإيراني، بيانًا اليوم الخميس 03 أيلول/سبتمبر 2026، قالت فيه: "استمرارًا لسلسلة عمليات "الصاعقة"، وفي مرحلتها الحادية والثلاثين، وانتقامًا لدماء الشعب الأعزل الأبرياء وبواسل القوات المسلحة، قام جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية فجر اليوم الخميس باستهداف "أنظمة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية" و"مستودعات المعدات" و"حظائر الطائرات المقاتلة" التابعة للجيش الأميركي الإرهابي في قاعدة أحمد الجابر بالكويت، بواسطة الصواريخ والطائرات المسيرة الانتحارية".

وأكد بيان الجيش الإيراني أن هذه الهجمات أسفرت عن إلحاق أضرار وخسائر في أنظمة الاتصالات وحظائر المقاتلات في القواعد المستهدفة.

وأضاف البيان: "استمرارًا لهذه العملية الساحقة، تعرضت مواقع تمركز الأفراد وأنظمة الرادار التابعة للجيش الأميركي قاتل الأطفال في قاعدة المنهاد الإماراتية، لقصف صاروخي وجوي من قبل طائرات الجيش المسيّرة".

وأوضح البيان أن قاعدة أحمد الجابر في الكويت "تؤدي دورًا محوريًا في تجهيز ودعم الجيش الأميركي المعتدي في غرب آسيا، ولها تأثير كبير في العمليات الجوية والمراقبة التي ينفذها هذا البلد". في حين أن قاعدة المنهاد في الإمارات "تُعدّ واحدًا من المراكز المهمة لدعم ونقل القوات الأجنبية جوًا".

ووجه الجيش الإيراني في بيانه تحذيرًا للجيش الأميركي، أكد فيه أن أي اعتداء جديد على إيران "سيلقى ردًا قاسيًا ومدمرًا، وسيستمر حتى النصر النهائي ومعاقبة المعتدي".

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