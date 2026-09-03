واصلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الخميس 03 أيلول/سبتمبر 2026، اعتداءاتها وخروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، قصفًا وإطلاق نار، ما أدى إلى ارتقاء شهيدين أحدهما طفل وإصابة آخرين.

وأفاد مصدر محلي باستشهاد مواطنين أحدهما طفل، وإصابة آخرين جرّاء إطلاق آليات الاحتلال النار، صباح اليوم، قرب دوّار عباس كيلاني في شارع الشيماء شمالي بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وحسب المصدر الفلسطيني فإن طفلًا أصيب برصاص جيش الاحتلال قرب دوار بني سهيلا، وسط مدينة خان يونس، في جنوب القطاع.

كذلك أفاد مصدر طبي بإصابة مواطن برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، شرق مدينة حمد شمال غربي خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

ويتعرض شرق مدينة حمد منذ الصباح لإطلاق نار مكثف من آليات الاحتلال المتمركزة داخل ما يسمى بـ"الخط الأصفر" شرقًا.



وأطلقت آليات الاحتلال نيرانها بشكل مكثف باتجاه منطقة المقابر غربي مدينة خان يونس، ما أدى إلى إصابة خيام للنازحين في المنطقة.

كما أطلق الطيران المروحي "الإسرائيلي" النار بشكل مكثف شرقي مدينة خان يونس، على عدة مراحل كان آخرها ظهر اليوم.

وقصفت مدفعية الاحتلال شمال غربي مخيم البريج وسط القطاع.

كما أطلقت الآليات العسكرية التابعة للاحتلال الصهيوني النار بشكل متواصل ومكثف شرق حي الدعوة، شمال شرقي مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

واستشهد أمس الأربعاء أربعة فلسطينيين بنيران الاحتلال في قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، بارتفاع حصيلة الاعتداءات والخروقات "الإسرائيلية" منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى 1338 شهيدًا، إضافة إلى 4429 إصابة، فيما تمكنت فرق الدفاع المدني من انتشال جثامين 815 شهيدًا من تحت أنقاض المباني المدمرة.

واستنادًا إلى إحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية فقد ارتفعت الحصيلة التراكمية للعدوان "الإسرائيلي" المستمر على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 73,474 شهيدًا، فيما بلغ عدد الإصابات 174,540 إصابة.

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