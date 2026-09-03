أكّد وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين في تصريح لـ"النهار" أنّ "موقفنا واضح لجهة الوقوف ضدّ أيّ اتفاقٍ أو تفاوضٍ مباشر مع العدو "الإسرائيلي"".

وكشف ناصر الدين، عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء، أنه أثار مع عدد من الوزراء خلال الجلسة المزاعم "الإسرائيلية" بوجود مخازن أسلحة تابعة لحزب الله تحت قلعة بعلبك الأثرية.

وقال ناصر الدين: "كوني وزيًرا من منطقة بعلبك - الهرمل، أثرتُ هذا الموضوع خلال الجلسة"، مضيفاً باستنكار: "قلعة بعلبك فيها أنفاق رومانية يا جماعة!".

وأوضح أنه، بناءً على قرار من مجلس الوزراء اليوم، وجه دعوة إلى عدد من الوزراء لزيارة القلعة والكشف عليها ميدانيًا، مشيرًا إلى أن الوزراء هم: وزير الثقافة غسان سلامة، وزيرة السياحة لورا لحود، ووزيرة البيئة تمارا الزين.

وشدد ناصر الدين على أن الهدف الأساس من هذه الدعوة والزيارة المرتقبة هو التأكيد على أن الحضور التاريخي لهذه القلعة في مدينة بعلبك أكبر وأسمى من أي ادعاء زائف يروّجه العدو.

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