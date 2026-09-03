وجه رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف رسالة شديدة اللهجة ساخرًا فيها من وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت.

وقال قاليباف لوزير الخزانة الأميركي: "راقب جيدًا سعر العقود الآجلة لنفط عُمان وعوائد سندات الخزانة الأميركية ومستوى الاحتياطي النفطي الإستراتيجي (الأميركي)".

وأضاف موجهًا الخطاب لـ "بيسنت": ساخرًا منه: "ابذل كل ما لديك للتدخّل أكثر في أسعار العقود الآجلة للنفط؛ لأن مهنتك بأكملها تعتمد على ذلك".

وتابع قاليباف موجّهًا كلامه أيضًا للوزير الأميركي: "واصل سحب النفط من الاحتياطي الإستراتيجي إلى ما هو أبعد من الحدود الخطرة"، داعيًا إياه لمشاهدة كهوف الملح المخصصة لتخزين النفط وهي تتعرض للانهيار نتيجة الانخفاض الحاد في المخزونات.

وختم قاليباف تصريحه بنبرة تهكمية، مكررًا السخرية من وزير الخزانة الأميركي بالقول: "الجأ إلى آلهة الملح في تكساس وصلِّ كي لا تنهار آبار التخزين، فقد اشترى العالم الفشار وهو يشاهدك".

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