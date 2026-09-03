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منظمات حقوقية أميركية تطالب الكونغرس بإلغاء بند يعمق التعاون العسكري مع
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منظمات حقوقية أميركية تطالب الكونغرس بإلغاء بند يعمق التعاون العسكري مع "إسرائيل"

2026-09-03 21:58
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وجهت 56 منظمة أميركية مدافعة عن الحقوق المدنية رسالة إلى الكونغرس الأميركي، طالبت فيها بإلغاء بند في مشروع "قانون الدفاع" لعام 2027 يقضي بتعميق الروابط التكنولوجية العسكرية مع كيان الاحتلال.

وحذرت المنظمات التي تضم منظمة العفو الدولية الأميركية وشبكة المحامين الوطنيين للحقوق المدنية ومجموعات عربية ويهودية، في رسالتها الموجهة إلى قادة لجنتي القوات المسلحة في مجلسي النواب والشيوخ، من أن "التعميق مع قطاع الدفاع "الإسرائيلي" سيكون خطيرًا للغاية".

وأشارت الرسالة إلى أنه "في وقت تتباعد المصالح الأميركية بشكل متزايد عن مصالح "إسرائيل"، ويتحول الرأي العام الأميركي بشكل متزايد ضد الدعم غير المشروط لـ "إسرائيل"، فإن خلق نقاط نفوذ جديدة لـ "إسرائيل" في النظام البيئي للتكنولوجيا الدفاعية الأميركية أمر خطير للغاية".

كما انتقدت الرسالة "إسرائيل" لانتهاكاتها للقانون الإنساني الدولي في حربها على غزة، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 73 ألف فلسطيني، فضلاً عن تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية.

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية الكيان الصهيوني الكونغرس
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