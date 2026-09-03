نظّمت الهيئة الصحية الإسلامية في حزب الله، بالتعاون مع لجان العمل في المخيمات، يوماً صحياً تخصصياً مجانياً في مخيمات منطقة صيدا، وذلك لمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف وأسبوع الوحدة الإسلامية.

وشملت الحملة مخيمي عين الحلوة (مستشفى القدس) والمية ومية، حيث استهدفت 229 مريضاً في اختصاصات الصحة العامة والأطفال جرى تقديم المعاينات الطبية لهم، إضافة إلى توزيع 423 وحدة دواء على 152 مريضاً، فيما استفاد 22 شخصاً من برامج التثقيف الصحي.

وشارك في تقديم الخدمات الصحية 6 أطباء و18 ممرضة وممرضاً و10 إداريين، بإشراف كوادر حركة أنصار الله، ولجان العمل بالمخيمات، ومديرية جبل عامل الثانية في الهيئة الصحية الإسلامية. كما اختُتم النشاط بإجراء زيارات معاينة طبية لعدد من المرضى في منازلهم.

وتفقّد المراكز المذكورة مسؤول قطاع صيدا في حزب الله الشيخ زيد ضاهر، واطلع على سير العمل موجهاً الشكر والتقدير للأطباء والممرضين على جهودهم وتفانيهم في خدمة الشعب الفلسطيني المظلوم.

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