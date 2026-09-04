كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

اسبوع الوحدة الإسلامية
المقال التالي كاريكاتور العهد

إيران

إيران

"رويترز": حفل الزفاف في إيران أصيب إصابة مباشرة بذخيرة أميركية

2026-09-04 08:27
75

خلص تحقيق أجرته وكالة "رويترز"، استنادًا إلى تحليل خبراء في الأسلحة، إلى أن الانفجار الذي هز حفل الزفاف في جزيرة سيريك جنوب إيران الثلاثاء الماضي، نجم عن إصابة مباشرة بذخيرة أميركية.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - "إرنا" الرسمية عن وكالة "رويترز" اليوم الجمعة 04 أيلول/سبتمبر 2026، أن التحقيق رجح أن يكون مقذوف قد أصاب سطح مبنى في قرية كوهستك في أثناء حفل الزفاف، مشيرًا إلى أن الأضرار تتسق مع إصابة مباشرة، وليس مع أضرار ثانوية ناجمة عن ارتداد مقذوف بعد اصطدامه بهدف آخر.

وبحسب تحليل خبراء الأسلحة، فإن المقذوف كان على الأرجح سلاحًا أميركيًا، وليس صاروخًا إيرانيًا للدفاع الجوي انحرف عن مساره.

في المقابل، اعترف مسؤولون أميركيون أن الجيش الأميركي شنّ غارات على كوهستك في جنوب إيران، زاعمين أنه استهدف برجًا للاتصالات في البلدة.

كما زعم المسؤولون الأميركيون أن الحكومة تدرس عدة سيناريوهات للخسائر البشرية التي وقعت خلال حفل الزفاف، من بينها احتمال أن تكون ناجمة عن ضربة أميركية، أو ارتداد صاروخ دفاع جوي إيراني، أو صاروخ اعتراضي انحرف عن مساره على حد قولهم.

وقال نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس، الخميس، إن الولايات المتحدة تجري تحقيقًا في غارة جوية استهدفت حفل زفاف.

وأضاف للصحفيين في البيت الأبيض: "نجري تحقيقات في الواقعة لأنه من الواضح أننا نهتم بها.. نريد أن نعرف الحقيقة".

وأعلنت وزارة الصحة ووسائل الإعلام الإيرانية ارتفاع عدد ضحايا العدوان الأميركي على حفل الزفاف في سيريك إلى 5 شهداء و70 جريحًا، جراح بعضهم خطيرة.


 

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
إقرأ المزيد
المزيد
"رويترز": حفل الزفاف في إيران أصيب إصابة مباشرة بذخيرة أميركية
إيران منذ ساعة
إيران تشيّع شهداء الجريمة الأميركية في سيريك
إيران تشيّع شهداء الجريمة الأميركية في سيريك
إيران منذ ساعة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران منذ 10 ساعات
قاليباف لوزير الخزانة الأميركي: راقب النفط والسندات والعالم يتابع انهيار مخزوناتكم
قاليباف لوزير الخزانة الأميركي: راقب النفط والسندات والعالم يتابع انهيار مخزوناتكم
إيران منذ 12 ساعة
مقالات مرتبطة
"رويترز": حفل الزفاف في إيران أصيب إصابة مباشرة بذخيرة أميركية
إيران منذ ساعة
إيران تشيّع شهداء الجريمة الأميركية في سيريك
إيران تشيّع شهداء الجريمة الأميركية في سيريك
إيران منذ ساعة
بلبلة داخل «البنتاغون»: ترامب «يفكّر» في إعلان نهاية الحرب
بلبلة داخل «البنتاغون»: ترامب «يفكّر» في إعلان نهاية الحرب
عربي ودولي منذ ساعتين
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران منذ 10 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة