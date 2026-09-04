واصلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الجمعة 04 أيلول/سبتمبر 2026، خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مرتكبة مزيدًا من الاعتداءات المتنقلة، أسفرت عن وقوع شهيد وعدد من الإصابات في صفوف الفلسطينيين.

وأفادت مراسل موقع العهد في قطاع غزة، باستشهاد الشاب فادي العبادلة جراء إصابته برصاص جيش الاحتلال "الإسرائيلي" صباح اليوم، في بلدة القرارة شمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بإصابة 3 فلسطينيين بينهم طفلة بنيران قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في محيط مدينة حمد شمالي مدينة خان يونس.

وقصفت مدفعية الاحتلال صباح اليوم المناطق الشرقية لخان يونس فيما أطلقت الآليات العسكرية النار بكثافة قرب منطقة المطاحن شمالي المدينة.

كذلك أطلقت آليات الاحتلال النار بشكل مكثف باتجاه المناطق الشمالية لمخيم البريج في وسط القطاع.

وفي مدينة غزة، شنّت طائرات الاحتلال الحربية غارة جوية استهدفت محيط شارع مشتهى في حي الشجاعية شرقي المدينة، بالتزامن مع تعرض المناطق الشرقية للمدينة لقصف مدفعي.

كما أطلقت آليات الاحتلال وطائراته المسيّرة النار باتجاه منازل المواطنين في حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة، فيما أطلقت الآليات قنابل إنارة في المنطقة الشرقية من الحي.

وأفادت مصادر محلية بإطلاق نار مكثف من دبابات الاحتلال في محيط منطقة السنافور شرقي مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق مروحية "أباتشي" النار باتجاه المناطق الشرقية للمدينة.

وفي حي الزيتون جنوب شرقي المدينة، أطلقت طائرة مُسيّرة "إسرائيلية" من نوع "كواد كوبتر" النار، فيما أطلقت مُسيّرة مماثلة النار شرق حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.

ووفقًا لإحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، فقد أسفرت خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار منذ إقراره في 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عن ارتقاء 1338 شهيدًا، و4429 إصابة، إضافة إلى انتشال جثامين 815 شهيدًا من تحت أنقاض المباني المدمرة.

وارتفعت الحصيلة التراكمية للعدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 73,474 شهيدًا، فيما بلغ عدد الإصابات 174,540 إصابات.



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