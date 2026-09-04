أعلنت سرايا القدس في بيان مقتضب أنه في تمام الساعة 3:30 من فجر اليوم الجمعة، تقدمت قوة من الميلشيات العميلة بمساندة طائرات العدو الصهيوني المُسيرة باتجاه منطقة القرارة "شارع الجميزة" شمال خان يونس لمحاولة اختطاف أحد مجاهدينا.

وبحسب البيان، تمكّن مجاهدو سرايا القدس في محيط المكان من كشف القوة المتوغلة أثناء عملية الاختطاف والاشتباك معها بالقنابل والأسلحة المتوسطة من المسافة صفر وإيقاع عدد من عناصرها بين قتيل وجريح.



وأوضح البيان أن الطيران المُسيّر الصهيوني تدخل لمساعدة القوة العميلة على الانسحاب من المكان، فيما قام أفراد من القوة العميلة بتصفية المجاهد المختطف فادي علي العبادلة بإطلاق النار عليه وتركه في مكان الحدث ساحبة معها عناصرها المصابين والقتلى.

ونعت سرايا القدس الشهيد المجاهد فادي علي سعيد العبادلة أحد مجاهدي سرايا القدس في كتيبة القرارة بلواء خانيونس.

الكلمات المفتاحية