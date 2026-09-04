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لبنان

الخطيب التقى كبار العلماء في النجف ومحافظ كربلاء كرّمه في المدينة المقدسة
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لبنان

الخطيب التقى كبار العلماء في النجف ومحافظ كربلاء كرّمه في المدينة المقدسة

2026-09-04 10:29
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أمضى نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى سماحة الشيخ علي الخطيب يومًا حافلًا بالنشاط والاتصالات أمس الخميس 03 أيلول/سبتمبر 2026، بين مدينتي النجف وكربلاء المقدستين، وذلك في اطار زيارته المستمرة للعراق حتى مساء غد السبت.

وفي هذا الإطار التقى العلامة الخطيب عددًا من المراجع وكبار علماء الدين وأطلعهم على تطورات الأوضاع في لبنان وفي جنوبه بشكل خاص في ظل الاحتلال والعدوان "الإسرائيلي". 

كما زار في المناسبة، مراقد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في النجف الأشرف، والإمام الحسين والعباس عليهما السلام في كربلاء المقدسة، وضريح الشهيد السيد محمد باقر الصدر في النجف وقرأ الفاتحة عن روحه.

ومساء، أقام محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي مأدبة عشاء تكريمية على شرف العلامة الخطيب في مدينة كربلاء، سبقتها جلسة مطولة تم خلالها التداول في شؤون لبنان والعراق، حيث عرض المحافظ الخطابي تجربته في محافظة كربلاء خلال العقدين الماضيين، وكيف تطورت المحافظة بشهادة جميع الزوار، وهي تستعد لافتتاح مطارها الجديد في شهر شباط المقبل. 

وأثنى العلامة الخطيب على انجازات المحافظ الخطابي، وقال: "إن العراق يعنينا كثيرًا، وأي تطور في ربوعه يشكل بالنسبة إلينا مصدر فخر واعتزاز".

وقد عاد العلامة الخطيب والوفد المرافق فجر اليوم الجمعة، إلى مقر الإقامة في بغداد في دار ضيافة رئاسة الوزراء، على أن يعود إلى بيروت مساء غد السبت.
 

الكلمات المفتاحية
لبنان العراق الشيخ علي الخطيب كربلاء الشيخ بشير النجفي
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