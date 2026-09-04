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عين على العدو

حديث عن اتصالات عربية استعدادًا لسيناريو لرحيل نتنياهو
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عين على العدو

حديث عن اتصالات عربية استعدادًا لسيناريو لرحيل نتنياهو

2026-09-04 11:20
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ذكرت قناة i24NEWS "الاسرائيلية" نقلًا عن مصدريْن  أن كبار المسؤولين في دول عربية يجرون هذه الأيام محادثات مع أشخاص مقربين من غادي آيزنكوت، بهدف تهيئة الأرضية لإمكانية انتخابه لرئاسة الحكومة في الانتخابات المقبلة في 27 تشرين أول/أكتوبر.

بحسب القناة، تتابع دول المنطقة عن كثب الساحة السياسية في "إسرائيل" وإمكانية تشكيل ائتلاف جديد، وتسعى لفهم مسبق لخطوط السياسة والاستراتيجية التي سيقودها آيزنكوت.

بالتوازي، يستمر الحوار بين مسؤولين كبار في دول عربية وبين رئيس حزب "بِيَحَد" (معًا) نفتالي بينيت ورئيس المعارضة يائير لابيد، ولكن في حالة الاثنين يدور الحديث عن علاقات تم تطويرها حينما شغلا منصب رئيس الحكومة (بينيت ولابيد) ووزير الخارجية (يائير لابيد). الإمارات العربية المتحدة، على سبيل المثال، اختارت حتى عدم إخفاء هذه العلاقات ونشرت في السابق توثيقات علنية من زيارات قاما بها في أراضيها، حتى بعد أن شكّل نتنياهو حكومته الحالية.

مصدر صهيوني مطلع على تفاصيل الاتصالات أوضح للقناة الدافع وراء التحركات، فقال إن "الدول على تواصل مع كل من قد يتولى، بشكل محتمل، منصب رئيس الحكومة".

الكلمات المفتاحية
الإمارات العربية المتحدة الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو التطبيع غادي ايزنكوت
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