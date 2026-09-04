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لبنان

طقس لبنان صيفي معتاد يتحول يوم الأحد إلى متقلب مع أمطار متفرقة شمالًا
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لبنان

طقس لبنان صيفي معتاد يتحول يوم الأحد إلى متقلب مع أمطار متفرقة شمالًا

2026-09-04 12:01
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدًا، غائمًا جزئيًا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة على الساحل بينما تبقى دون تعديل يذكر في الداخل وفوق الجبال.


الحال العامة
طقس صيفي معتاد يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية في المناطق الداخلية وفوق الجبال ونسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحرّ، حتى يوم الأحد حيث يتحول إلى متقلب نسبيًا تحت تأثير كتل هوائية معتدلة تؤدي إلى انخفاض بدرجات الحرارة واحتمال أمطار متفرقة بخاصة شمال البلاد. 
معدل درجات الحرارة لشهر أيلول: طرابلس بين 22 و32 م°، بيروت 24 و32، زحلة بين 16 و32 م°.

الطقس المتوقع
- الجمعة: قليل الغيوم إلى غائم جزئيًا مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة بخاصة في الداخل وفوق الجبال، ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق اعتبارًا من بعد الظهر على المرتفعات الشمالية.
- السبت: غائم جزئيًا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة على الساحل بينما تبقى دون تعديل يذكر في الداخل وفوق الجبال.
- الأحد: غائم جزئيًا إلى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل، بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل، تنشط الرياح أحيانًا وتهطل أمطار متفرقة مع احتمال تشكل خلايا رعدية أحيانًا في المناطق الشمالية.
- الإثنين: غائم جزئيًا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع في الداخل وفوق الجبال وتبقى الرياح ناشطة.
- الحرارة على الساحل من 21 إلى 32 درجة، فوق الجبال من 15 إلى 27 درجة، في الداخل من 18 إلى 35 درجة.
- الرياح السطحية: غربية الى جنوبية غربية تتراوح سرعتها بين 15 و30 كم/س.
- الانقشاع: جيد الى متوسط.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80٪
- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء:29 درجة.
- الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.
 

الكلمات المفتاحية
لبنان الطقس
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