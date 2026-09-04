تفقد المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير معبر العبودية الحدودي في عكار، للاطلاع على الأعمال المنجزة بعد إعادة ترميمه وتأهيله، تمهيدًا لإعادة افتتاحه واستئناف حركة العبور بين لبنان وسورية.

وأعلن اللواء شقير خلال جولته أن المعبر أصبح جاهزًا بصورة شرعية لاستقبال الوافدين والمغادرين، مؤكدًا أن كل المعابر الحدودية ستكون جاهزة في التاسع من أيلول، للبدء باستقبال حركة العبور.

كذلك أكد أن جميع عناصر الأمن العام من ضباط وأفراد في جهوزية عالية لتقديم كل التسهيلات اللازمة للمواطنين، مشددًا على أن العناصر الأمنية في جهوزية تامة لمراقبة ومتابعة كل ما يلزم لضمان حسن سير العمل على المعابر.

وكشف اللواء شقير عن اتصالات جرت مع الجانب السوري، حيث أبلغ الجانب اللبناني أن المعابر السورية ستكون جاهزة لفتحها ابتداء من التاريخ الذي يبدأ فيه الجانب اللبناني بفتح معابره الحدودية.

ولفت إلى أن الطرقات في معبر العبودية باتت جاهزة لاستقبال الصهاريج والشاحنات الوافدة حتى من العراق ضمن نظام الاستيراد والتصدير، مشيرًا إلى أن المعبر قادر على استيعاب أي شاحنة عابرة مع إخضاعها للكشف اللازم.

هذا، وأوضح أن المعبر مجهز بماكينة "سكانر" تتيح إجراء عمليات الكشف على الشاحنات بما يعزز الإجراءات الأمنية ويسهل حركة العبور والتجارة بين لبنان وسورية.

وكان معبر العبودية إلى جانب معبري العريضة والبقيعة قد تعرض في كانون الأول 2024 لعدوان "إسرائيلي" تسبب بدمار واسع في المعابر الحدودية، وأضرار في مراكز الأمن العام، وأدى لسقوط جرحى.

ومع استكمال أعمال الترميم والتأهيل يستعيد معبر العبودية جاهزيته، تمهيدًا لفتح شريان حيوي أمام حركة المواطنين والتبادل التجاري بين لبنان وسورية.

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