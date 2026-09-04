كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

اسبوع الوحدة الإسلامية
المقال التالي إصابات واعتقالات بمداهمات للاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة

لبنان

اللواء شقير من العبودية: كل المعابر الحدودية ستكون جاهزة في التاسع من أيلول
🎧 إستمع للمقال
لبنان

اللواء شقير من العبودية: كل المعابر الحدودية ستكون جاهزة في التاسع من أيلول

2026-09-04 12:07
93

تفقد المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير معبر العبودية الحدودي في عكار، للاطلاع على الأعمال المنجزة بعد إعادة ترميمه وتأهيله، تمهيدًا لإعادة افتتاحه واستئناف حركة العبور بين لبنان وسورية.

وأعلن اللواء شقير خلال جولته أن المعبر أصبح جاهزًا بصورة شرعية لاستقبال الوافدين والمغادرين، مؤكدًا أن كل المعابر الحدودية ستكون جاهزة في التاسع من أيلول، للبدء باستقبال حركة العبور.

كذلك أكد أن جميع عناصر الأمن العام من ضباط وأفراد في جهوزية عالية لتقديم كل التسهيلات اللازمة للمواطنين، مشددًا على أن العناصر الأمنية في جهوزية تامة لمراقبة ومتابعة كل ما يلزم لضمان حسن سير العمل على المعابر.

وكشف اللواء شقير عن اتصالات جرت مع الجانب السوري، حيث أبلغ الجانب اللبناني أن المعابر السورية ستكون جاهزة لفتحها ابتداء من التاريخ الذي يبدأ فيه الجانب اللبناني بفتح معابره الحدودية.

ولفت إلى أن الطرقات في معبر العبودية باتت جاهزة لاستقبال الصهاريج والشاحنات الوافدة حتى من العراق ضمن نظام الاستيراد والتصدير، مشيرًا إلى أن المعبر قادر على استيعاب أي شاحنة عابرة مع إخضاعها للكشف اللازم.

هذا، وأوضح أن المعبر مجهز بماكينة "سكانر" تتيح إجراء عمليات الكشف على الشاحنات بما يعزز الإجراءات الأمنية ويسهل حركة العبور والتجارة بين لبنان وسورية.

وكان معبر العبودية إلى جانب معبري العريضة والبقيعة قد تعرض في كانون الأول 2024 لعدوان "إسرائيلي" تسبب بدمار واسع في المعابر الحدودية، وأضرار في مراكز الأمن العام، وأدى لسقوط جرحى.

ومع استكمال أعمال الترميم والتأهيل يستعيد معبر العبودية جاهزيته، تمهيدًا لفتح شريان حيوي أمام حركة المواطنين والتبادل التجاري بين لبنان وسورية.

الكلمات المفتاحية
لبنان عكار سورية حسن شقير
إقرأ المزيد
المزيد
المفتي قبلان: السلطة التنفيذية تعيش عقدة التزاماتها وتبعيتها لواشنطن وحلفائها
المفتي قبلان: السلطة التنفيذية تعيش عقدة التزاماتها وتبعيتها لواشنطن وحلفائها
لبنان منذ دقيقة
اللواء شقير من العبودية: كل المعابر الحدودية ستكون جاهزة في التاسع من أيلول
اللواء شقير من العبودية: كل المعابر الحدودية ستكون جاهزة في التاسع من أيلول
لبنان منذ ساعة
طقس لبنان صيفي معتاد يتحول يوم الأحد إلى متقلب مع أمطار متفرقة شمالًا
طقس لبنان صيفي معتاد يتحول يوم الأحد إلى متقلب مع أمطار متفرقة شمالًا
لبنان منذ ساعة
عناية عز الدين: حماية الأمن الغذائي في الجنوب تبدأ بحماية الأرض والمزارعين
عناية عز الدين: حماية الأمن الغذائي في الجنوب تبدأ بحماية الأرض والمزارعين
لبنان منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
المفتي قبلان: السلطة التنفيذية تعيش عقدة التزاماتها وتبعيتها لواشنطن وحلفائها
المفتي قبلان: السلطة التنفيذية تعيش عقدة التزاماتها وتبعيتها لواشنطن وحلفائها
لبنان منذ دقيقة
اللواء شقير من العبودية: كل المعابر الحدودية ستكون جاهزة في التاسع من أيلول
اللواء شقير من العبودية: كل المعابر الحدودية ستكون جاهزة في التاسع من أيلول
لبنان منذ ساعة
طقس لبنان صيفي معتاد يتحول يوم الأحد إلى متقلب مع أمطار متفرقة شمالًا
طقس لبنان صيفي معتاد يتحول يوم الأحد إلى متقلب مع أمطار متفرقة شمالًا
لبنان منذ ساعة
عناية عز الدين: حماية الأمن الغذائي في الجنوب تبدأ بحماية الأرض والمزارعين
عناية عز الدين: حماية الأمن الغذائي في الجنوب تبدأ بحماية الأرض والمزارعين
لبنان منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة